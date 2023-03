Vedenie NBA suspendovalo Moranta na osem zápasov

New York 15. marca (TASR) - Vedenie basketbalovej NBA suspendovalo Ja Moranta na osem zápasov za správanie poškodzujúce dobrú povesť súťaže. Oporný pilier Memphisu naživo natáčal video z nočného klubu, v ktorom pózoval so strelnou zbraňou.



Morant sa bude môcť vrátiť do zostavy Grizzlies 20. marca v zápase proti Dallasu Mavericks a pomôže tímu v závere základnej časti. Hráčovi nehrozí v celej kauze obvinenie. Podľa polície v Glendale totiž neexistuje dostatok dôkazov, že bol spáchaný trestný čin.