Vedenie NBA trestalo pokutami za potýčku v dueli Dallas - Charlotte

New York 1. januára (TASR) - Vedenie basketbalovej NBA potrestalo trojicu hráčov za účasť na potýčke v stredajšom zápase Dallas - Charlotte (99:118) pokutou v celkovej výške 85.000 dolárov.



Hráč domácich Mavericks James Johnson zaplatí 40.000 dolárov za vyvolanie roztržky, Cody Martin bude "ľahší" o 25.000 dolárov a jeho dvojča Caleb Martin z tímu Hornets dostal pokutu 20.000 dolárov.



Necelé tri minúty pred koncom duelu Johnson pri autovej čiare sotil rukou do Codyho Martina a následne ho atakoval hlavou. Cody Martin pyká za odplácanie a kontakt s rozhodcom. Jeho dvojča, ktoré sa zapojilo do šarvátky, sa tiež dopustilo fyzického kontaktu s arbitrom duelu.