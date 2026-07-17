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Vedenie NBA vyšetruje Milwaukee, nepáči sa mu nový kontrakt Trenta

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Obranca tímu Milwaukee Bucks Gary Trent Jr. (5) hrá v prvom polčase basketbalového zápasu NBA 11. januára 2026 v Denveri. Foto: TASR/AP

Milwaukee má za sebou neúspešnú sezónu, keď sa nedostalo do vyraďovacej časti. Rozhodlo sa tak pre prestavbu kádru.

Autor TASR
Milwaukee 17. júla (TASR) - Vedenie basketbalovej NBA začalo vyšetrovať klub Milwaukee Bucks pre novú zmluvu, ktorú ponúkol krídelníkovi Garymu Trentovi. Podozrieva ho z manipulácie pravidiel o minimálnych výdavkoch na platy hráčov.

Milwaukee má za sebou neúspešnú sezónu, keď sa nedostalo do vyraďovacej časti. Rozhodlo sa tak pre prestavbu kádru. Vymenilo svoju hlavnú hviezdu Jannisa Antetokunmpa do Miami a na oplátku získalo viacero mladých hráčov s lacnými nováčikovskými zmluvami.

Dvadsaťsedemročný Trent mal v minulej sezóne priemer 8 bodov na zápas, druhý najnižší v kariére. Napriek tomu nevyužil opciu v zmluve na 3,8 milióna dolárov pre budúcu sezónu a vstúpil na voľný trh, veľmi neobvyklé rozhodnutie od hráča, ktorý má za sebou neúspešné obdobie a jeho trhová hodnota klesla. Klub z Wisconsinu mu však obratom poskytol štvorročný kontrakt na 64 miliónov. NBA podozrieva Milwaukee, že uzavrelo s hráčom podstolovú dohodu a Trent následne robil rozhodnutia v prospech klubu a nie seba, čo by bolo porušenie kolektívnej zmluvy.

Ak by NBA uzavrela vyšetrovanie v neprospech Milwaukee a zneplatnila Trentov kontrakt, stalo by sa tak prvýkrát od roku 2000. Vtedy zrušila lukratívnu dlhoročnú zmluvu, ktorú podpísal Joe Smith s Minnesotou, keď predtým trikrát za sebou hral pod ročným minimálnym kontraktom. Informoval server ESPN.
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