Vedenie NBA začalo vyšetrovať Beasleyho pre stávkovanie
Beasley podľa jeho zástupcu pri vyšetrovaní spolupracuje.
Autor TASR
Los Angeles 11. septembra (TASR) - Vedenie zámorskej basketbalovej súťaže NBA začalo vlastné vyšetrovanie Malika Beasleyho pre podozrenia zo stávkovania na zápasy počas sezóny 2023/2024.
Beasley podľa jeho zástupcu pri vyšetrovaní spolupracuje. Obvinenia sa vzťahujú na jeho pôsobenie v Milwaukee Bucks, keď malo prísť údajne k stávkovaniu na zápasy v priebehu sezóny 2023/2024. Informovala agentúra AFP.
