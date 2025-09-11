Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vedenie NBA začalo vyšetrovať Beasleyho pre stávkovanie

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Beasley podľa jeho zástupcu pri vyšetrovaní spolupracuje.

Autor TASR
Los Angeles 11. septembra (TASR) - Vedenie zámorskej basketbalovej súťaže NBA začalo vlastné vyšetrovanie Malika Beasleyho pre podozrenia zo stávkovania na zápasy počas sezóny 2023/2024.

Beasley podľa jeho zástupcu pri vyšetrovaní spolupracuje. Obvinenia sa vzťahujú na jeho pôsobenie v Milwaukee Bucks, keď malo prísť údajne k stávkovaniu na zápasy v priebehu sezóny 2023/2024. Informovala agentúra AFP.
