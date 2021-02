Vedenie NHL chce zastaviť ohniská COVID, zavádza rýchlotesty

New York 12. februára (TASR) - Vedenie hokejovej NHL sprísňuje pravidlá testovania hráčov a účastníkov zápasov na koronavírus. V snahe, aby zastavila ohniská COVID-19 zavádza liga pravidelné rýchlotestovanie všetkých účastníkov v deň zápasu. Novú verziu protokolu COVID-19 vydalo vedenie súťaže vo štvrtok.



Rýchlotesty budú v prvej fáze k dispozícii pre všetkých 24 amerických účastníkov súťaže, vedenie NHL pracuje na tom, aby podobne testovali aj sedem kanadských tímov. V krajine javorového listu je však podstatne lepšia situácia ako v USA, v Severnej divízii ešte nemuseli odložiť ani jeden zápas. Hráči a členovia realizačných tímov sa musia pravidelne podrobovať PCR testom, ktoré sú presnejšie, ale výsledok je známy od 12 do 24 hodín. Výsledok rýchlotestov je k dispozícii do polhodiny.



Podľa novej verzie protokolu musia tímy svoje porady usporadúvať virtuálne, kluby musia na štadiónoch odstrániť plexisklo obklopujúce trestné lavice a hráčom protokol odporúča, aby nevychádzali z domu okrem cesty na tréning a aby im potraviny nosili domov členovia rodiny, alebo známi. Vedenie NHL zároveň žiada hráčov a členov realizačných tímov, aby nosili na tvárach masky KN95, ktoré sú najefektívnejšie v zabránení šírenia koronavírusu. NHL zavádza aj nový systém trasovania kontaktov v prípade pozitívneho testu.



Dodatočné opatrenia boli schválené ligou a lekárskymi poradcami Hráčskej asociácie NHL a budú v platnosti minimálne do konca februára. Vedenie NHL sprísnilo opatrenia dva dni po tom, ako český útočník Vegas Golden Knights Tomáš Nosek mal pozitívny test, ale do karantény išiel až po tom, ako odohral dve tretiny proti Anaheimu Ducks. "Myslím, že rýchlotesty pomôžu, je to dobrý krok. Pred každým zápasom budeme mať výsledky, čo je veľmi dôležité vedieť," povedal podľa agentúry AP kapitán Vegas Mark Stone.



Koronavírus sa vyskytol doteraz v jedenástich z 31 tímov, na "covid" listine bolo dokopy 54 hráčov vrátane slovenského obrancu Andreja Sekeru. Najviac, až 18, ich mali na zozname "diabli" z New Jersey. Momentálne pauzuje päť tímov - Devils, Buffalo Sabres, Colorado Avalanche, Minnesota Wild a Philadelphia Flyers, ktorá má na zozname päť hráčov a NHL odložila "letcom" aj nedeľňajší zápas proti New Yorku Rangers.