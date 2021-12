Vedenie NHL definitívne neuvoľní hráčov do Pekingu

New York 22. decembra (TASR) - Olympijský hokejový turnaj v Pekingu sa uskutoční bez hráčov z NHL. Vedenie zámorskej profiligy sa rozhodlo pre rýchlo sa šíriaci variant koronavírusu omikron neumožniť štart svojim hráčom na ZOH 2022.



Vedenie NHL sa na tom dohodlo s hráčskou úniou NHLPA. Okrem šírenia omikronu ovplyvnilo verdikt neuvoľniť hráčov na ZOH 2022 aj medzitým už 50 odložených zápasov základnej časti. Informoval o tom oficiálny web nhl.com.



"NHL rešpektuje a obdivuje túžbu hráčov reprezentovať svoje krajiny a zúčastniť sa na olympijskom turnaji. V súlade s tým sme na toto rozhodnutie čakali tak dlho, ako to bolo možné. Skúmali sme všetky dostupné možnosti, ako umožniť našim hráčom zúčastniť sa na ZOH 2022. Žiaľ, vzhľadom na hlboké narušenie harmonogramu základnej časti NHL spôsobené nedávnymi udalosťami súvisiacimi s koronavírusom - 50 zápasov už bolo odložených do 23. decembra - ich účasť na olympiáde už nie je možná," vyhlásil komisár NHL Gary Bettman.



Na ZOH budú elitní svetoví hráči zo zámoria chýbať druhýkrát za sebou. Absentovali aj v roku 2018 v Pjongčangu. Pôvodne sa síce NHL s NHLPA aj Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF) dohodli na účasti hráčov na ZOH 2022 aj 2026, vzhľadom na pandémiu COVID-19 však teraz názor zmenili. "Oceňujeme úsilie Medzinárodného olympijského výboru, Medzinárodnej hokejovej federácie a pekinského organizačného výboru. Súčasné okolnosti nám však napriek maximálnemu úsiliu všetkých znemožnili pustiť hráčov z NHL do Pekingu. Tešíme sa na olympijské hry v roku 2026," dodal Bettman.