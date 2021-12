Vedenie NHL odložilo pre koronavírus zápas medzi Bostonom a Montrealom

New York 17. decembra (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL zrušilo pre nárast prípadov koronavírusovej infekcie v súťaži sobotňajší zápas medzi Montrealom a Bostonom. Náhradný termín zatiaľ nestanovilo. Canadiens hrajú v pondelok na ľade New Yorku Islanders a Bruins v Ottawe.



Montreal zdolal Philadelphiu 3:2 po samostatných nájazdoch v prakticky prázdnom Bell Centre. Zodpovedné úrady v Quebecu totiž vyzvali klub, aby zápasmi bez divákov v domovskej aréne pomohol zastaviť šírenie vírusu.



Boston odohral duel s New Yorkom Islanders (1:3) bez siedmich hráčov, ktorých musel klub zapísať na koronavírusový protokol.