Vedenie NHL pre koronavírus odložilo ďalšie dva zápasy Golden Knights

New York 30. januára (TASR) - Vedenie zámorskej NHL odložilo najbližšie dva zápasy hokejistov Vegas Golden Knights proti San Jose Sharks. Dôvodom je koronavírus v tíme "zlatých rytierov", na covid-ovej listine sú obranca Alex Pietrangelo a traja tréneri. Profiliga už predtým odložila duel Vegas so St. Louis, ktorý sa mal hrať v noci na piatok.



Súboje San Jose - Vegas sa mali uskutočniť 1. a 3. februára v arizonskom Glendale, kde našli Sharks počas pandémie svoj prechodný domov. Na vlastnom ľade v San Jose nemôžu hrať pre prísne koronavírusové opatrenia v okrese Santa Clara. Zápasy s Vegas mali byť pre "žralokov" prvé "domáce" po tom, čo sezónu začali osemzápasovým tripom na klziskách súperov. Prvý súboj v domácej aréne SAP Center by tak mali odohrať až 13. februára, keď privítajú Anaheim. Informáciu priniesla agentúra AP.