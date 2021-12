Vedenie NHL pre pandémiu odstavilo Colorado a Floridu do 25. decembra

New York 17. decembra (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL odložilo všetky zápasy Colorada a Floridy minimálne do konca budúceho týždňa. K rozhodnutiu viedol rastúci počet prípadov koronavírusu naprieč ligou. Calgary zostane mimo hry aspoň do 23. decembra.



Vedenie NHL uzatvorilo aj tréningové strediská všetkých troch tímov. "Situácia s ochorením COVID-19 sa zhoršuje a obávame sa ďalšieho šírenia v najbližších dňoch," citovala zo stanoviska súťaže agentúra AP. Flames odložili už šesť duelov, Avalanche štyri a Panthers tri stretnutia.