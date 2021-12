Vedenie NHL predĺžilo prestávku do utorka, odložila ďalších 14 zápasov

New York 25. decembra (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL predĺžilo sviatočnú prestávku o jeden deň do utorka 28. decembra a odložilo všetkých 14 zápasov, ktoré sa mali hrať v noci na utorok. Predstavitelia profiligy sa tak rozhodli, aby mali viac času analyzovať výsledky testov na koronavírus a mohli lepšie posúdiť pripravenosť klubov hrať.



Vedenia NHL a hráčskej asociácie NHLPA posunuli štart vianočnej prestávky o dva dni skôr, ako pôvodne plánovali, v dôsledku nárastu pozitívnych testov na Covid-19. Tá tak odštartovala už v stredu 22. decembra a potrvá minimálne do utorka. Tímy by sa však mali vrátiť do tréningového procesu už v nedeľu.



V prebiehajúcej sezóne odložili v dôsledku pandémie už 64 zápasov a hráči z najlepšej ligy sveta sa nepredstavia ani na zimných olympijských hrách v Pekingu. NHL mala mať pôvodne prestávku od 6. do 22. februára, tento čas však nakoniec využije na odohratie odložených duelov. Informovala oficiálna stránka ligy.