Vedenie NHL sa pripravuje na cestovné obmedzenia medzi Kanadou a USA

New York 27. apríla (TASR) - Vedenie hokejovej NHL pripravuje záložný plán na play off v prípade, ak budú pokračovať cestovné obmedzenia z USA do Kanady či medzi provinciami. Pre komplikácie spojené s pandémiou koronavírusu už v základnej časti oddelili kanadské tímy do jednej konferencie.



"Situácia je nepredvídateľná. Kde budeme hrať sa uvidí, záleží na vládnych opatreniach. Ak nebudeme môcť cestovať cez hranicu či dokonca medzi kanadskými provinciami, prijmeme opatrenia, aby sme mohli dohrať play off," citovala komisára NHL Garyho Bettmana agentúra AP.