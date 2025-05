Vedenie NHL stanovilo začiatok dvoch sérií 2. kola play off

New York 3. apríla (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej súťaže NHL stanovilo začiatok dvoch sérií druhého kola play off. Prvý duel semifinále Východnej konferencie medzi Torontom Maple Leafs a Floridou Panthers odštartuje v noci z pondelka na utorok. O deň neskôr sa uskutoční úvodný zápas série medzi Carolinou Hurricanes a Washingtonom Capitals.



Toronto zdolalo v „bitke o Ontário“ Ottawu Senators 4:2 na zápasy, Florida si poradila s Tampou Bay Lightning 4:1 na zápasy. Carolina vyradila New Jersey Devils 4:1 na zápasy a rovnakým výsledkom sa skončila aj séria medzi Washingtonom a Montrealom Canadiens. Informáciu priniesla oficiálna webstránka súťaže.