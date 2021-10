Vedenie NHL suspendovalo Kanea na 21 zápasov, porušil covid protokol

San Jose 19. októbra (TASR) - Vedenie hokejovej NHL suspendovalo Evandera Kanea zo San Jose Sharks na 21 zápasov za porušenie covidového protokolu. Tridsaťročný krídelník "žralokov" sa prezentoval ako plne zaočkovaný hráč, neskôr však vyšlo najavo, že mal falošnú vakcinačnú kartu. Kane sa môže vrátiť späť do diania najskôr 30. novembra v zápase proti New Jersey.



"Rád by som sa ospravedlnil spoluhráčom, organizácii San Jose Sharks a všetkým fanúšikom za porušenie covidového protokolu NHL. Spravil som chybu, ktorú ľutujem a som pripravený niesť plnú zodpovednosť. Po uplynutí trestu sa plánujem vrátiť k hokeju s veľkým zanietením, odhodlaním a láskou," vyhlásil Kane, ktorý bol so 49 bodmi (22 gólov a 27 asistencií) najproduktívnejším hráčom tímu v uplynulom ročníku.