Vedenie NHL ukázalo, ako bude vyzerať život v tzv. bublinách

Toronto 24. júla (TASR) - Vedenie zámorskej súťaže NHL poodhalilo, ako bude od nedele vyzerať život hokejistov v tzv. bublinách. Od 1. augusta bude o Stanleyho pohár bojovať v play off 24 klubov. Tímy Východnej konferencie budú hrať v torontskej Scotiabank Arene, mužstvá Západnej konferencie sa zídu v Rogers Place v Edmontone.



Na základe opatrení proti pandémii nového koronavírusu, na ktorých sa profiliga dohodla s federálnou vládou, budú všetky osoby zapojené do reštartu izolované od verejnosti. V oboch kanadských mestách budú laboratória denne vykonávať testy na ochorenie COVID-19. Obe bubliny ponúknu štrnásť reštaurácií pre hráčov a členov realizačných tímov, k dispozícii bude aj donáška. Futbalový štadión BMO Field v Toronte poslúži ako vonkajšia oddychová zóna.



Vedenie súťaže predstavilo aj podobu televíznych prenosov na obdobie, keď do arén nemajú prístup fanúšikovia. V úvodný zápasový deň zaspieva štátne hymny kanadský umelec Michael Buble, o atmosféru sa postarajú nahraté divácke zvuky a gólové sirény jednotlivých tímov. "Máme pred sebou prinajmenšom nezvyčajnú úlohu. Miestami to bude náročné, ale môžem ubezpečiť, že v spolupráci s hráčskou asociáciou NHLPA robíme všetko, aby sme pripravili nezabudnuteľný zážitok v dobrom slova zmysle," vyhlásil komisár NHL Gary Bettman na oficiálnom webe súťaže.



Predkolo play off odštartuje 1. augusta zápasom v Toronte medzi tímami New York Rangers a Carolina Hurricanes o 18.00 SELČ. V ten istý deň sa budú konať ďalšie štyri zápasy: Chicago Blackhawks - Edmonton Oilers, Florida Panthers - New York Islanders, Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins a Winnipeg Jets - Calgary Flames. Ligu pre šírenie koronavírusu stopli 12. marca, prerušená základná časť sa nebude dohrávať a ročník bude pokračovať vyraďovacou časťou za účasti 24 mužstiev. Štyri najlepšie tímy z oboch konferencií majú účasť v 1. kole play off istú. Aby pred vyraďovačkou absolvovali okrem prípravných aj ostré zápasy, odohrajú medzi sebou miniturnaj o čo najlepšie nasadenie v play off. V skupine sa stretnú raz každý s každým. Skupinu vo Východnej konferencii tvoria Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals a Philadelphia Flyers. V štvorčlennej skupine o nasadenie v Západnej konferencii sa stretnú obhajca titulu St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights a Dallas Stars.