Vedenie NY Islanders poslalo Pánika na farmu do Bridgeportu v AHL

New York 12. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik napokon bude v zámorí pokračovať vo farmárskom klube Bridgeport Sound Tigers v AHL. Spolu s ním vedenie New York Islanders na farmu poslalo aj trio Samuel Bolduc, Robin Salo a Anatolij Golišev.



"Ostrovania" umiestnili 30-ročného útočníka na waiver listinu v sobotu, no v lehote 24 hodín po ňom nikto nesiahol. Islanders získali Pánika 17. júla z Detroitu v rámci výmeny za obrancu Nicka Leddyho. Red Wings si na základe dohody tímov ponechali časť jeho 2,75-miliónového platu, takže "ostrovania" vyplácajú slovenskému krídelníkovi ročne iba polovicu - 1,375 milióna dolárov. Pánikova zmluva, ktorú podpísal ešte ako hráč Washingtonu, vyprší až po sezóne 2022/2023.



Newyorský tím má po podpisoch veteránov Zdena Cháru a Zacha Pariseho príliš veľa hráčov s jednocestnými zmluvami, navyše má napätý platový strop a potrebuje si uvoľniť priestor v rozpočte. Pánik pôsobil v minulosti v NHL aj v Tampe Bay, Toronte, Chicagu a Arizone. Do Detroitu prišiel na konci základnej časti minulej sezóny z Washingtonu spolu s českým útočníkom Jakubom Vránom. Za Red Wings odohral dvanásť zápasov, v ktorých si pripísal štyri body za gól a tri asistencie.