Vedenie Premier League odložilo nedeľné derby Tottenham - Arsenal

Londýn 15. januára (TASR) - Vedenie Arsenalu uspelo so žiadosťou o odloženie nedeľného londýnskeho derby s Tottenhamom v rámci 22. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže. "Kanonieri" nemajú k dispozícii potrebný počet hráčov, aby sa duel mohol odohrať, informovala agentúra dpa.



Môžu za to koronavírus, zranenia, kartové tresty a tiež reprezentačné povinnosti, ktoré si plnia niektorí hráči "kanonierov" na Africkom pohári národov. Vedenie Premier League tak odložilo zápas so Spurs na iný termín.