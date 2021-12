Vedenie Premier League odložilo pre koronavírus dva nedeľné zápasy

Londýn 23. decembra (TASR) - Vedenie anglickej futbalovej Premier League odložilo dva nedeľné zápasy pre vypuknutie koronavírusu v tímoch Leeds United a FC Watford. Počet zrušených zápasov pre Covid-19 za uplynulé dva týždne sa tak vyšplhal na dvanásť.



"Všetky naše prípady sú asymptomatické, čo bude zrejme dôsledok vysokej zaočkovanosti," uvádza Leeds, ktorý sa mal stretnúť s Liverpoolom. "Pozitívne prípady v kombinácii so zraneniami znamenajú, že nebudeme môcť nastúpiť v ďalšom ligovom zápase." Klub za účelom zníženia šírenia nákazy zatvoril aj svoje tréningové centrum. Watford síce nenastúpi proti Wolves, no po návrate hráčov z karantény by mal v utorok odohrať duel s West Hamom.



Pandémia trápi celú krajinu, v ktorej zaznamenali šesťdesiatpercentný týždenný nárast pozitívnych prípadov, pričom dominantným variantom je omikron. Informácie priniesla AP.