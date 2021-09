Vedenie profiligy NHL nenašlo dôkazy, že Kane stávkoval na zápasy

New York 23. septembra (TASR) - Vedenie zámorskej NHL nenašlo žiadne dôkazy, že kanadský hokejista Evander Kane stávkoval na zápasy profiligy. Tridsaťročný krídelník San Jose Sharks sa v minulosti viackrát priznal, že mal problém s hazardom a gamblingom, kategoricky však odmietol obvinenia jeho manželky Anny, že si stavil na vlastné stretnutia.



NHL preskúmala tvrdenia Kaneovej ženy, ktorá ich publikovala v lete na sociálnych sieťach. "Vyšetrovania neodhalili žiadny dôkaz na podporu tvrdení pani Kaneovej, že pán Kane stávkoval na zápasy NHL. Rovnako tak na tvrdenia, že poškodil zápasy vlastného tímu San Jose Sharks a neodovzdal zaň najlepšie výkony. Naopak, výsledky vyšetrovania vzbudili ešte väčšie pochybnosti o pravdivosti tvrdení pani Kaneovej," uviedla liga podľa agentúry AP v oficiálnom komuniké.



"Jej tvrdenia sú kompletne vymyslené. Je to lož a je nešťastné, že k nim prišlo. Nikdy som si nevsadil na vlastné zápasy," vyhlásil už dávnejšie najproduktívnejší hráč "žralokov", ktorý si v minulej sezóne NHL pripísal 49 bodov (22+27) v 56 dueloch. Kane však potvrdil závislosť na hazardných hrách: "Bola to dlhé roky veľká súčasť môjho života. Je to niečo, s čím som mal určite problém v niektorých fázach. Niekedy viac, niekedy menej."