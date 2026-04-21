Vedenie šampionátu F1 predstavilo úpravy pravidiel po kritike jazdcov
Množstvo rekuperovanej energie, ktoré pomáha dobíjať batériu, sa zníži z ôsmich na sedem MJ a výkon hybridnej pohonnej jednotky sa zvýši z 250 kW na 350 kW.
Autor TASR
Londýn 21. apríla (TASR) - Vedenie Formuly 1 sa dohodlo na úpravách pravidiel po výraznej kritike nových regulácií, ktoré vyvolali pochybnosti aj o budúcnosti Maxa Verstappena v kráľovnej motoršportu.
Holandský štvornásobný majster sveta otvorene kritizoval pravidlá založené na pomere 50:50 medzi spaľovacím motorom a elektrickou energiou, ktoré kladú dôraz na manažovanie batérie jazdcami, čo ich núti počas kvalifikačného kola cielene spomaľovať, ako aj „umelé prvky“, napríklad tlačidlo na zrýchlenie pri predbiehaní. Verstappen bol najhlasnejším kritikom medzi jazdcami, pričom nespokojnosť vyjadrila aj časť fanúšikovskej základne. Po stretnutí medzi F1, jej regulátorom Medzinárodnou automobilovou federáciou (FIA) a šéfmi tímov v pondelok boli schválené menšie úpravy, nie zásadné zmeny, ktoré vstúpia do platnosti už na najbližšom podujatí v Miami 3. mája.
Množstvo rekuperovanej energie, ktoré pomáha dobíjať batériu, sa zníži z ôsmich na sedem MJ a výkon hybridnej pohonnej jednotky sa zvýši z 250 kW na 350 kW. Obe zmeny majú umožniť jazdcom jazdiť v kvalifikácii dlhšie naplno bez nutnosti častého uberania plynu. Úpravy prišli aj v reakcii na nehodu britského jazdca Ollieho Bearmana z Haasu, ktorý havaroval na uplynulej VC Japonska. Pri predbiehaní Franca Colapinta v nájazde do známej zákruty „Lyžica“ stratil kontrolu nad svojím monopostom a vo vysokej rýchlosti narazil do bariéry.
Nový balík pravidiel zavedený pre sezónu 2026 umožňuje jazdcom rozhodovať o tom, kedy si budú energiu šetriť a kedy ju využijú. Batérie si môžu dobíjať pri brzdení a následne túto energiu použiť podľa vlastného uváženia na zvýšenie maximálnej rýchlosti, napríklad pri predbiehaní. Viacerí jazdci upozorňujú na veľké rozdiely v maximálnej rýchlosti medzi monopostmi, a práve to bol prípad aj Bearmanovej nehody. Šéfovia F1 očakávajú, že nové opatrenia pomôžu zabrániť podobným nehodám. Výkon „boost“ tlačidla bude obmedzený na 150 kW. Systém MGU-K bude mať v rovných úsekoch výkon 350 kW a mimo nich 250 kW. Po pretekoch v Miami budú nasledovať ďalšie diskusie, keďže vedenie F1 si uvedomuje, že tieto úpravy nevyriešia všetky výhrady jazdcov.
V úvode sezóny je najsilnejší Mercedes. Šéf tímu Toto Wolff ešte pred výsledkom rokovaní podľa agentúry DPA uviedol: „Diskusie medzi jazdcami, FIA, Formulou 1 a tímami boli konštruktívne. Všetci máme rovnaký cieľ. Ide o to, ako zlepšiť produkt, urobiť preteky ešte čistejšie a nájsť zlepšenia v oblasti bezpečnosti, ale konať presne a nie drasticky. Budeme pravidlá upravovať postupne, keďže máme za sebou iba tri preteky. Musíme sa poučiť z minulosti, keď sa niekedy rozhodovalo nevyvážene a následne sa ukázalo, že to nebolo správne. Sme správcami tohto športu a máme státisíce fanúšikov, ktorí Formulu 1 milujú. Aby sme ochránili túto obrovskú príležitosť, nemali by sme náš vlastný šport verejne znevažovať.“
Holandský štvornásobný majster sveta otvorene kritizoval pravidlá založené na pomere 50:50 medzi spaľovacím motorom a elektrickou energiou, ktoré kladú dôraz na manažovanie batérie jazdcami, čo ich núti počas kvalifikačného kola cielene spomaľovať, ako aj „umelé prvky“, napríklad tlačidlo na zrýchlenie pri predbiehaní. Verstappen bol najhlasnejším kritikom medzi jazdcami, pričom nespokojnosť vyjadrila aj časť fanúšikovskej základne. Po stretnutí medzi F1, jej regulátorom Medzinárodnou automobilovou federáciou (FIA) a šéfmi tímov v pondelok boli schválené menšie úpravy, nie zásadné zmeny, ktoré vstúpia do platnosti už na najbližšom podujatí v Miami 3. mája.
Množstvo rekuperovanej energie, ktoré pomáha dobíjať batériu, sa zníži z ôsmich na sedem MJ a výkon hybridnej pohonnej jednotky sa zvýši z 250 kW na 350 kW. Obe zmeny majú umožniť jazdcom jazdiť v kvalifikácii dlhšie naplno bez nutnosti častého uberania plynu. Úpravy prišli aj v reakcii na nehodu britského jazdca Ollieho Bearmana z Haasu, ktorý havaroval na uplynulej VC Japonska. Pri predbiehaní Franca Colapinta v nájazde do známej zákruty „Lyžica“ stratil kontrolu nad svojím monopostom a vo vysokej rýchlosti narazil do bariéry.
Nový balík pravidiel zavedený pre sezónu 2026 umožňuje jazdcom rozhodovať o tom, kedy si budú energiu šetriť a kedy ju využijú. Batérie si môžu dobíjať pri brzdení a následne túto energiu použiť podľa vlastného uváženia na zvýšenie maximálnej rýchlosti, napríklad pri predbiehaní. Viacerí jazdci upozorňujú na veľké rozdiely v maximálnej rýchlosti medzi monopostmi, a práve to bol prípad aj Bearmanovej nehody. Šéfovia F1 očakávajú, že nové opatrenia pomôžu zabrániť podobným nehodám. Výkon „boost“ tlačidla bude obmedzený na 150 kW. Systém MGU-K bude mať v rovných úsekoch výkon 350 kW a mimo nich 250 kW. Po pretekoch v Miami budú nasledovať ďalšie diskusie, keďže vedenie F1 si uvedomuje, že tieto úpravy nevyriešia všetky výhrady jazdcov.
V úvode sezóny je najsilnejší Mercedes. Šéf tímu Toto Wolff ešte pred výsledkom rokovaní podľa agentúry DPA uviedol: „Diskusie medzi jazdcami, FIA, Formulou 1 a tímami boli konštruktívne. Všetci máme rovnaký cieľ. Ide o to, ako zlepšiť produkt, urobiť preteky ešte čistejšie a nájsť zlepšenia v oblasti bezpečnosti, ale konať presne a nie drasticky. Budeme pravidlá upravovať postupne, keďže máme za sebou iba tri preteky. Musíme sa poučiť z minulosti, keď sa niekedy rozhodovalo nevyvážene a následne sa ukázalo, že to nebolo správne. Sme správcami tohto športu a máme státisíce fanúšikov, ktorí Formulu 1 milujú. Aby sme ochránili túto obrovskú príležitosť, nemali by sme náš vlastný šport verejne znevažovať.“