Vedenie SFZ a zástupcovia miest si vymenili prvé poznatky k ME21 2025

Zvolen 21. júla (TASR) - Vo štvrtok sa vo Zvolene konalo úvodné stretnutie k organizácii futbalových majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov v roku 2025. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia Slovenského futbalového zväzu (SFZ), jeho dcérskej spoločnosti SFZ Event, s.r.o. a zástupcovia hostiteľských miest.



Na stretnutí sa za mestá zúčastnili primátor Nitry Marek Hattas, primátor Prešova František Oľha, primátor Žiliny Peter Fiabáne, primátor Trenčína Richard Rybníček, námestník primátora mesta Košice Marcel Gibóda, viceprimátor Trnavy Marcel Krajčo, poradca primátora Bratislavy Bruno Konečný a za Dunajskú Stredu vedúci finančného odboru Zoltán Pápay. Úspešná kandidatúra Slovenska stála podľa SFZ na významnej podpore samospráv. "Je to pre nás výzva, že takýto veľký šampionát bude v jednej krajine. Kvalifikovaným tímom, ktoré ešte nepoznáme, a ich fanúšikom chceme ponúknuť to, čo je naše – slovenské. Chceme ponúknuť jedinečnú atmosféru, aby sme ´zažili viac´, čo je jeden zo sloganov nášho šampionátu. Reálne sa na toto Euro pripravujeme už od roku 2013, keď sme začali s Projektom rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov, počas ktorého sa zrekonštruovalo už 22 štadiónov a na poslednom v Prešove sa v utorok poklepal základný kameň," citovala oficiálna stránka zväzu výkonnú riaditeľku SFZ Event s.r.o. Máriu Berdisovú.



Prítomní predstavitelia sa dozvedeli aj dvojice miest, v ktorých sa budú hrať základné skupiny. Prvá je Bratislava s Trnavou, druhá Dunajská Streda s Nitrou, tretia Žilina s Trenčínom a štvrtá Košice s Prešovom. Ku každej skupine pripadá aj šesť tréningových ihrísk. "Všetky štadióny spĺňajú kategóriu, ktorú požaduje UEFA, ale budú vyžadovať ešte zlepšenia, či už pre médiá, protokol alebo z pohľadu kapacity. Zástupcovia UEFA prídu na pracovnú návštevu na každý jeden štadión a napíšu výslednú správu, čo bude treba, na ktorom štadióne ešte dorobiť," povedal pre futbalsfz.sk generálny sekretár SFZ Peter Palenčík.



Člen organizačného tímu zastupoval Marek Majerčák, ktorý zodpovedá za športovo-technickú stránku podujatia. Na stretnutí prezentoval poznatky o bezpečnostných opatreniach počas ME, dobrovoľníctve, divákoch, možných sprievodných programoch a záujme zo strany médií: "UEFA dbá aj na udržateľnosť podujatia, akým je napríklad triedenie odpadu, zelené riešenia v meste a na štadióne, čistotu, využívanie MHD. Druhá vec, na čo UEFA dbá, je odkaz podujatia."



ME do 21 rokov so 16 účastníkmi sa budú konať tretíkrát, no Slovensko bude prvou krajinou v histórii, ktorá bude hostiť takýto veľký turnaj samostatne. Na EURO 2017 v Poľsku, kde sa predstavili aj slovenskí futbalisti, bojovalo o titul 12 účastníkov a rovnaký počet mužstiev bol aj o dva roky neskôr v Taliansku a San Maríne. Prvýkrát bolo na ME tejto vekovej kategórie 16 výberov v roku 2021, konali sa v Maďarsku a Slovinsku.