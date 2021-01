Vedenie slovenského florbalu žiada o výnimku pre extraligy

Bratislava 21. januára (TASR) - Vedenie Slovenského zväzu florbalu (SZFB) sa usiluje o spustenie dvoch najvyšších domácich súťaží – extraligy mužov a žien. V tejto súvislosti požiadalo o rovnakú výnimku, akú v čase pandémie koronavírusu udelili profesionálnym súťažiam vo futbale, hokeji, basketbale, volejbale a hádzanej.



Vedenie SZFB vo svojom stanovisku uviedlo, že s plnou vážnosťou vníma súčasnú kritickú pandemickú situáciu, ktorá už niekoľko mesiacov obmedzuje možnosti aktívneho športovania členov zväzu a takisto organizovanie súťaží SZFB. "Uvedomujeme si, že momentálne sa autority štátu snažia znížiť riziko šírenia koronavírusu obmedzeniami a opatreniami, medzi ktoré patrí aj zákaz konania hromadných podujatí. Plne si uvedomujeme dôležitosť týchto opatrení v boji s koronavírusom, vieme, že sú nesmierne dôležité a nijakým spôsobom ich nechceme spochybňovať," uviedol pre zväzový web prezident SZFB Oto Divinský.



Aj napriek nepriaznivej situácii sa SZFB rozhodol požiadať o udelenie výnimky zo zákazu konania hromadných podujatí a verí v umožnenie reštartu extraligy mužov a žien za tých istých podmienok, aké majú ostatné profesionálne športy, ktorým bola udelená výnimka. SZFB deklaroval pripravenosť a ochotu zodpovedne dodržiavať všetky vydané protipandemické opatrenia v rovnakom rozsahu ako ostatné halové športy – basketbal, volejbal a hádzaná. "Súčasná situácia je skutočne zlá, preto ani neočakávame, že v najbližších dňoch výnimku získame. Boli by sme však radi, keby sa nám podarilo spustiť najvyššie súťaže, aj keď zrejme nie v pôvodnom formáte, na prelome marca a apríla," povedal viceprezident zväzu Teo Turay: "Je dôležité, aby sme hrali, aby bol florbal opäť vidieť a taktiež, aby sme mohli napĺňať naše marketingové záväzky voči našim partnerom. I preto v súčasnosti diskutujeme o možnosti, že ak sa niektorý klub odmietne zapojiť do súťaží a tým bude blokovať spustenie ligy, bude mať možnosť odmietnuť vstúpiť do súťaží bez ďalších konzekvencií a sankcií. Predpokladáme, že túto sezónu 'zmrazíme' a nikto nebude postupovať a ani zostupovať a do novej sezóny budú môcť kluby nastupovať v tých istých ligách ako v aktuálnej sezóne."



Zväz ešte v decembri oslovil jednotlivé kluby najvyšších súťaží s prieskumom ich záujmu o reštart. Značná časť vo všeobecnosti prejavila záujem, i keď mnohým chýbali presné podmienky a požiadavky potrebné na spustenie súťaží. SZFB vypracoval smernicu, ktorá tieto podmienky definuje. Materiál vychádza z manuálu Úradu verejného zdravotníctva SR a takisto podmienok v iných halových športoch, ktorým bola udelená výnimka zo zákazu konania hromadných podujatí. V súčasnosti sa s dokumentom kluby oboznamujú. Ide o súbor mnohých hygienických a protiepidemiologických požiadaviek, ktoré budú musieť kluby pri organizácii zápasov zabezpečiť, vrátane testovania. "Pevne veríme, že koncom januára, respektíve začiatkom februára budeme o niečo múdrejší a budeme mať všetci viac relevantných informácií, na základe ktorých sa budeme rozhodovať. S klubmi budeme komunikovať a dúfame, že sa spoločne zhodneme na regulárnom dokončení najvyšších súťaží," vyjadril sa Divinský.



Nezodpovedanou otázkou stále zostávajú ostatné súťaže. Tie sa nebudú môcť spustiť skôr, než sa pandemická situácia na Slovensku výrazne nezlepší. "Našou snahou je, aby sme ku koncu sezóny uskutočnili aspoň vrcholné mládežnícke turnaje. Akú formu budú mať, je teraz predčasné hovoriť, ale boli by sme radi, aby boli čo najviac otvorené pre viac družstiev. Všetko však bude závisieť od platných protipandemických opatrení," dodal Turay pre web szfb.sk.



Slovenské športové kluby čoskoro dostanú ďalšiu finančnú pomoc v čase pandémie. Fond na podporu športu zverejní výzvu, v rámci ktorej sa môžu profesionálne kluby uchádzať o šesť miliónov eur. Pre amatérske subjekty a mládež budú neskôr v budúcnosti k dispozícii štyri milióny. Peniaze sú súčasť programu pomoci, ktorý pre Slovensko v pondelok schválila Európska komisia v hodnote osem miliónov eur.



Podmienka pre získanie financií z aktuálnej výzvy je profesionálny status a týka sa súťaží vo futbale, hokeji, volejbale, basketbale a hádzanej. Podľa štátneho tajomníka pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivana Husára florbal nedeklaroval profesionálnych hráčov.