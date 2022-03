Vedenie SOŠV zaujal stanovisko k vojne na Ukrajine a k jej dôsledkom

Bratislava 3. marca (TASR) - Výkonný výbor Slovenského olympijského a športového výboru (VV SOŠV) sa na svojom štvrtkovom zasadnutí zaoberal situáciou okolo vojny na Ukrajine. Stotožnil sa so stanoviskom Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorý označil inváziu na Ukrajine za jasné porušenie Olympijského prímeria, vyhláseného deklaráciou Organizácie spojených národov, ako aj Olympijskej charty zo strany Ruskej federácie, podporovanej vládou Bieloruska.



Olympijské hnutie je zo svojej podstaty mierové a zjednocovanie sveta v mierovom súťažení patrí k základným princípom Olympijskej charty od založenia MOV až dodnes. Športové organizácie pracujú na jeho naplnení. Výbornými príkladmi, ako mierové súperenie na športovom poli môže spájať svet, boli olympijské hry v Tokiu 2020 aj nedávne zimné olympijské hry v Pekingu, ktoré sa úspešne uskutočnili aj v celosvetovo ťažkom období koronakrízy a ktoré sa odohrali v duchu svornosti a spolupatričnosti.



VV SOŠV jednoznačne odsudzuje vojnu, spôsobujúcu obrovské utrpenie obyvateľom Ukrajiny, vrátane veľmi početnej športovej komunity. Zároveň však VV SOŠV vyzýva športové zväzy a kluby, ako aj príslušníkov celej športovej komunity na Slovensku, aby nevinili z vojnovej agresie športovcov Ruska a Bieloruska a aby nedopustili nevraživosť a útoky voči nim. Športovci za žiadnu vojnu nemôžu, sú jej obeťami. Vojna je vždy zodpovednosť politikov.



VV SOŠV zároveň akceptuje stanoviská Medzinárodného olympijského výboru, Európskych olympijských výborov a mnohých medzinárodných či európskych športových federácií, ktoré od vypuknutia vojny na Ukrajine pozastavili účinkovanie ruských a bieloruských športovcov na mnohých medzinárodných podujatiach, ako aj v dlhodobých súťažiach.



Slovenský olympijský a športový výbor sa chce podieľať na humanitárnej pomoci Ukrajine. Zároveň vyzýva športové subjekty na Slovensku, aby svoj záujem pomôcť ukrajinským športovcom napĺňali aj v koordinácii so SOŠV ako so strešnou organizáciou slovenského športu.



Už krátko po vypuknutí vojny najvyšší predstavitelia SOŠV v osobnom kontakte s prezidentom Ukrajinského olympijského výboru Sergejom Bubkom ponúkli pomoc ukrajinským športovcom a športovým subjektom podľa ich aktuálnych potrieb. Túto pomoc bude SOŠV koordinovať pod zastrešením Medzinárodného olympijského výboru, ktorý už na pomoc Ukrajine založil fond solidarity, a v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.



SOŠV zverejnil stanovisko na webe olympic.sk.