Vedenie St. Louis Blues poslalo Dvorského na farmu do Springfieldu

St. Louis 17. apríla (TASR) - Vedenie zámorského hokejového klubu St. Louis Blues poslalo slovenského útočníka Dalibora Dvorského späť na farmu do Springfieldu v AHL. V drese „bluesmanov“ nastúpil v základnej časti 2024/2025 do prvých dvoch zápasov, no do hry nezasiahol od 9. apríla. Blues si v závere základnej časti zabezpečili účasť v play off a v prvom kole sa stretnú s víťazom Prezidentovej trofeje Winnipegom.



Blues draftovali Dvorského v roku 2023 z 10. miesta. Za sebou má dva zápasy v profilige, v ktorých sa nezapísal do kanadského bodovania. Prevažnú časť sezóny 2024/2025 odohral v AHL. V pozícii nováčika nastúpil vo farbách Springfieldu Thundebirds do 59 zápasov, v ktorých nazbieral 44 bodov za 20 gólov a 24 asistencií.