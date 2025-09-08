Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vedenie Tottenhamu odmietlo dve ponuky na predaj klubu

Špekulácie o možnej zmene vlastníckych štruktúr v londýnskom klube vyvolal nedávny odchod výkonného predsedu, po takmer 25 rokoch odstúpil z funkcie Daniel Levy.

Autor TASR
Londýn 8. septembra (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur nie je na predaj. Potvrdilo to vedenie účastníka Premier League, ktoré zároveň priznalo, že dostalo ponuku na kúpu od dvoch záujemcov.

Špekulácie o možnej zmene vlastníckych štruktúr v londýnskom klube vyvolal nedávny odchod výkonného predsedu, po takmer 25 rokoch odstúpil z funkcie Daniel Levy. Medzi záujemcami o kúpu Tottenhamu sú údajne spoločnosť PCP International Finance, za ktorou stoja bývalí spoluvlastníci Newcastle United a konzorcium Firehawk Holdings Limited z Manchestru. Levy sám pred svojou rezignáciou informoval, že komunikoval o predaji menšinového podielu so spoločnosťou z Kataru, no rokovania stroskotali. „Klub môže potvrdiť, že aktuálne neakceptuje ponuky na kúpu. Zaregistrovali sme záujem od dvoch uchádzačov, no zamietli sme ich,“ zverejnil londýnsky klub podľa DPA.
