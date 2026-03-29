Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 29. marec 2026Meniny má Miroslav
< sekcia Šport

Vedenie Tottenhamu ukončilo spoluprácu s trénerom Tudorom

Na snímke Igor Tudor. Foto: TASR/AP

Meno nového trénera oznámime v najbližších dňoch, uviedol londýnsky klub vo svojom stanovisku

Autor TASR
Londýn 29. marca (TASR) - Chorvát Igor Tudor už nie je trénerom futbalistov Tottenhamu Hotspur. Vedenie klubu anglickej Premier League s ním po vzájomnej dohode ukončilo spoluprácu. Na svojom poste vydržal iba sedem zápasov. Tottenham figuruje v tabuľke až na 17. mieste, iba bod nad pásmom zostupu. V Lige majstrov vypadol v osemfinále s Atleticom Madrid.

Môžeme potvrdiť, že Igor Tudor po vzájomnej dohode s okamžitou platnosťou skončil vo funkcii trénera Tottenhamu Hotspur. Uvedomujeme si, že po úmrtí otca je to teraz pre neho ťažké. Chceme mu i jeho rodine vyjadriť podporu. Meno nového trénera oznámime v najbližších dňoch," uviedol londýnsky klub vo svojom stanovisku, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.
