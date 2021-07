Vedenie Tour nechce žalovať diváčku, ktorá spôsobila pád v 1.etape

Paríž 1. júla (TASR) - Vedenie Tour de France stiahlo žalobu na diváčku, ktorá spôsobila hromadný pád v 1. etape tohto ročníka slávnych cyklistických pretekov. Tá je však stále v policajnej cele potom, ako ju v stredu zatkla francúzska polícia v bretónskom meste Landerneau.



Stiahnutie právneho podania pre agentúru AFP potvrdil riaditeľ T´dF Christian Prudhomme. "Tento incident nemal obdobu. My by sme ale teraz radi upokojili situáciu. Už je jasné, že fanúšikovia na cestách musia byť opatrní," povedal Prudhomme.



Podľa agentúry DPA však žena obvineniam neunikne. "Je obvinená z ublíženia na zdraví z nedbalosti a úteku z miesta činu. Hrozí jej trojmesačný trest odňatia slobody a pokuta 15.000 eur. Okrem toho môže čeliť žalobám o náhradu škody."



Jazdcom sa v sobotu do cesty postavila diváčka s transparentom štyridsaťšesť kilometrov pred cieľom. Tony Martin sa jej nedokázal vyhnúť a spustil hromadný pád. Na zemi skončilo mnoho favoritov, medzi nimi Primož Roglič, Tadej Pogačar a víťaz etapy Julian Alaphilippe. Jashovi Sütterlinovi nedovolili zranenia na podujatí pokračovať.



Podľa informácií z prostredia polície je žena Francúzka.