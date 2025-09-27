Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vedenie West Hamu prepustilo trénera Pottera a jeho realizačný tím

Na snímke Graham Potter. Foto: TASR/AP

V predchádzajúcich 18 mesiacoch bol Potter tretím trénerom tímu.

Autor TASR
Londýn 27. septembra (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu West Ham United sa rozhodlo prepustiť z pozície hlavného trénera Grahama Pottera a tiež viacerých členov jeho realizačného tímu. K rozhodnutiu prišlo dva dni pred ligovým duelom proti Evertonu.

„Kladivári“ prežívajú mimoriadne neúspešný vstup do Premier League, po piatich odohraných zápasoch majú na konte len tri body a v tabuľke sú na predposlednom mieste. V predchádzajúcich 18 mesiacoch bol Potter tretím trénerom tímu.

„Výsledky a výkony v druhej polovici predchádzajúcej sezóny a na začiatku tohto ročníka nie sú podľa našich očakávaní, preto sa predstavenstvo rozhodlo, že je potrebná zmena, aby sa čo najskôr podarilo vylepšiť tabuľkové postavenie v Premier League. Proces hľadania náhrady už odštartoval, klub zatiaľ nebude nič ďalšie komentovať,“ citovala vyhlásenie klubu agentúra DPA.
