Vedenie ženskej basketbalovej WNBA plánuje odohrať skrátenú sezónu

New York 15. júna (TASR) - Vedenie ženskej basketbalovej WNBA plánuje v lete odohrať skrátenú 22-zápasovú sezónu. Začať by sa mala v druhej polovici júla.



Všetky zápasy by sa mali hrať na jednom mieste bez prítomnosti divákov, pravdepodobne v meste Bradenton na Floride. Informovala o tom agentúra AP.