Vedenie Žiliny predĺžilo zmluvu s Roginičom do 31. decembra 2027
Pod Dubeň prišiel vlani v júli. V jesennej časti Niké ligy odohral 17 duelov s bilanciou 5 gólov a 5 asistencií.
Autor TASR
Žilina 12. februára (TASR) - Vedenie futbalového klubu MŠK Žilina predĺžilo zmluvu s Chorvátom Markom Roginićom do 31. decembra 2027. Pod Dubeň prišiel vlani v júli. V jesennej časti Niké ligy odohral 17 duelov s bilanciou 5 gólov a 5 asistencií.
„Som tu, lebo tu chcem byť. Cítim sa dobre, tím funguje a robíme správne veci. Nič sa nemení – pracujeme ďalej, chceme vyhrávať zápasy a posúvať sa v tabuľke. Mojou úlohou je makať naplno každý deň a pomáhať mužstvu víťaziť. To je pre mňa najdôležitejšie. To je celý plán,“ uviedol Roginič pre oficiálnu webovú stránku Žiliny.
