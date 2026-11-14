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Vedúca Žilina si poradila s Trnavou v 8. kole extraligy
Na čele súťaže je 22-bodová Žilina, ktorá si poradila s UCM Trnava 3:0.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Volejbalistky Brusna zvíťazili v sobotňajšom zápase Niké extraligy na palubovke Liptovského Hrádku 3:0 na sety. Po ôsmich kolách najvyššej slovenskej súťaže figurujú na štvrtom mieste tabuľky s 15 bodmi, Liptovský Hrádok prehral piatykrát za sebou a je predposledný.
Na čele súťaže je 22-bodová Žilina, ktorá si poradila s UCM Trnava 3:0. Bratislavské derby ovládla tretia Slávia taktiež 3:0 a hráčkam Slovana uštedrila prvú prehru v sezóne. „Belasé“ však majú lepší pomer setov a sú druhé.
Na čele súťaže je 22-bodová Žilina, ktorá si poradila s UCM Trnava 3:0. Bratislavské derby ovládla tretia Slávia taktiež 3:0 a hráčkam Slovana uštedrila prvú prehru v sezóne. „Belasé“ však majú lepší pomer setov a sú druhé.
Niké extraliga - 8. kolo:
VK ŠKM Liptovský Hrádok - VK Pirane Brusno 0:3 (-10, -20, -24)
70 minút, rozhodovali: Mokrý a Malík, 200 divákov.
VK Nové Mesto nad Váhom - ŠVK Pezinok 3:0 (14, 17, 17)
66 minút, rozhodovali: Juráček a Viktoríni-Lisá, 300 divákov.
Kooperativa Slávia EUBA Bratislava - VK Slovan Bratislava 3:0 (18, 17, 21)
80 minút, rozhodovali: Schimpl a Dovičovič, 250 divákov.
Volley project UKF Nitra - ŠK Elba Prešov 3:0 (16, 14, 14)
60 minút, rozhodovali: Pivarček a Szász, 111 divákov.
HIT UCM Trnava - VA UNIZA Žilina 0:3 (-31, -18, -11)
85 minút, rozhodovali: Svorenčík a Gála, 165 divákov.
VK ŠKM Liptovský Hrádok - VK Pirane Brusno 0:3 (-10, -20, -24)
70 minút, rozhodovali: Mokrý a Malík, 200 divákov.
VK Nové Mesto nad Váhom - ŠVK Pezinok 3:0 (14, 17, 17)
66 minút, rozhodovali: Juráček a Viktoríni-Lisá, 300 divákov.
Kooperativa Slávia EUBA Bratislava - VK Slovan Bratislava 3:0 (18, 17, 21)
80 minút, rozhodovali: Schimpl a Dovičovič, 250 divákov.
Volley project UKF Nitra - ŠK Elba Prešov 3:0 (16, 14, 14)
60 minút, rozhodovali: Pivarček a Szász, 111 divákov.
HIT UCM Trnava - VA UNIZA Žilina 0:3 (-31, -18, -11)
85 minút, rozhodovali: Svorenčík a Gála, 165 divákov.