Vedúce Atletico prehralo v Bilbau, v 86.min rozhodol Martinez

Na snímke francúzsky útočník Barcelony Antoine Griezmann oslavuje svoj druhý gól v zápase 32. kola španielskej La Ligy vo futbale Villarreal CF - FC Barcelona v nedeľu 25. apríla 2021. Foto: TASR/AP

La Liga - 32. kolo:



SD Huesca - Getafe CF 0:2 (0:1)



Góly: 20. a 52. Ünal



/D. Vavro (Huesca) hral do 46. min/







Villarreal CF - FC Barcelona 1:2 (1:2)



Góly: 27. Chukwueze – 28. a 35. Griezmann, ČK: 65. Trigueros (Villarreal)







Celta Vigo - Osasuna Pamplona 2:1 (1:0)



Góly: 42. Aspas, 65. Murillo – 77. Torres (z 11 m)







FC Sevilla - Granada CF 2:1 (1:0)



Góly: 16. Rakitič (z 11 m), 53. Ocampos – 90. Soldado (z 11 m)







Athletic Bilbao - Atletico Madrid 2:1 (1:0)



Góly: 9. Berenguer, 86. Martinez - 77. Savič

Madrid 26. apríla (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid prehrali v nedeľnom zápase 32. kola španielskej La Ligy na pôde Athletica Bilbao 1:2. O víťazstve domáceho tímu rozhodol v 86. minúte Inigo Martinez. Atletico má na čele tabuľky už iba dvojbodový náskok pred dvojicou Real Madrid - Barcelona, o ďalší bod zaostáva štvrtá Sevilla. Barcelona oproti konkurentom odohrala o zápas menej.Villarreal sa proti Barcelone ujal vedenia v 27. minúte zásluhou Samuela Chukwuezeho, no favorit dokázal okamžite odpovedať, keď v priebehu siedmich minút otočil skóre vďaka dvom gólom Antoinea Griezmanna. V druhom polčase si "Barca" tesný náskok postrážila, mala šance aj na tretí gól, Frenkie de Jong však preloboval nielen brankára Sergia Asenja, ale aj domácu bránu. Villarreal dohrával zápas s desiatimi hráčmi, v 65. minúte dostal červenú kartu Manuel Trigueros, ktorý sklzom "zostrelil" Sergia Busquetsa.V ďalšom zápase Huesca podľahla Getafe 0:2 a pripísala si tretiu prehru za sebou. O oba góly hostí sa postaral turecký útočník Enes Ünal. Slovenský obranca Denis Vavro hral za domácich prvý polčas, po prestávke ho v zostave nahradil Grék Dimitrios Siovas. Getafe prelomilo sériu neúspechov, plného bodového zisku sa dočkalo po siedmich zápasoch bez víťazstva a poistilo si 15. priečku. Naopak Huesca si komplikuje boj o záchranu, v tabuľke zostáva na predposlednom 19. mieste.Vedúce Atletico prehralo v Bilbau 1:2. Domáci viedli od 8. minúty po góle Alejandra Berenguera, zverenci trénera Diega Simeoneho vyrovnali v 77. minúte vďaka Stefanovi Savičovi. V dramatickom závere strhli Baskovia víťazstvo na svoju stranu zásluhou Martineza. Bilbao ukončilo sériu remíz a získalo cenný skalp, v tabuľke figuruje na 10. mieste.Piaty triumf za sebou slávili hráči FC Sevilla, ktorí si poradili doma s Granadou 2:1. V tabuľke im patrí štvrté miesto s jednobodovým mankom na dvojicu Real - Barcelona. Zápas mal kuriózny záver. Rozhodca Ricardo de Burgos nadstavil štyri minúty, no odpískal koniec stretnutia už po troch minútach nadstavenia. Hráči Granady proti tomu protestovali, arbiter po kontrole hodiniek priznal, že urobil chybu. Nariadil preto obom mužstvám, aby sa vrátili späť na ihrisko. Niektorí futbalisti Sevilly pritom už zamierili do šatne, niekoľkí - ako Marcos Acuna - si už vyzuli kopačky a dali dolu chrániče. Po návrate oboch mužstiev na trávnik sa odohrala zostávajúca minúta, kým arbiter definitívne duel ukončil.povedal pre AP krídelník FC Sevilla Lucas Ocampos.