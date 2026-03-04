< sekcia Šport
Vedúceho výpravy potešil počet športovcov, Riapoš je opatrný v métach
Bratislava 4. marca (TASR) - Na XIV. Zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo (6. - 15. marca) bude mať Slovensko historicky najpočetnejšiu výpravu športovcov a tiež vôbec prvýkrát zastúpenie vo všetkých športoch v rámci programu. Vedúceho výpravy Tomáša Vargu potešilo, že si reprezentanti vybojovali miestenky hlavne na základe výsledkov. Predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš naopak ocenil príchod nových tvárí a generačnej obmeny. V cieľoch a ambíciách sa zhodli, že Slováci môžu bojovať o medaily.
V Taliansku by sa malo predstaviť celkovo 30 reprezentantov Slovenska vo všetkých šiestich športoch ZPH 26 - v parahokeji, curlingu na vozíku, parabiatlone, parabežeckom lyžovaní, parasnoubordingu a paraalpskom lyžovaní. „Je to dôležitý míľnik v histórii, že sa nám podarilo nominovať do všetkých športov. Pevne verím, že odteraz to bude už pravidlom. Čo by som chcel vyzdvihnúť je to, že väčšina športovcov splnila kvalifikačné kritériá, ktoré boli náročné. Miesta boli získané na základe výkonnosti, nie na základe prerozdelenia alebo voľných kariet. Ja som presvedčený, že tím, ktorý tam cestuje, má len tie najvyššie ambície v každom športe,“ povedal pre TASR vedúci slovenskej výpravy na ZPH 26 Tomáš Varga.
Pre viacerých zo slovenskej nominácie to bude prvá účasť na ZPH. Rovnako ako v Pekingu pred štyrmi rokmi, aj teraz bude mať Slovensko zastúpenie v oboch kolektívnych športoch. Novinkou oproti ZPH 2022 je účasť v paraseverskom lyžovaní (parabežecké lyžovanie a parabiatlon) a parasnoubordingu, zhodne po 12-ročnej odmlke. „Štvorročný zložitý a náročný projekt vrcholí. Pri príležitosti nedávneho 30. výročia, ak sa spätne pozriem na to, kde sme boli v rokoch 1993-1995 v zimných športoch, tak paralympizmus je systémový a výrazne vyrástol. Máme dva kolektívne športy, paraalpské lyžovanie bude mať generačnú obmenu a máme tiež veľa mladých športovcov s prvou účasťou. Je to výborne vyskladaný tím, teším sa, že obsadzujeme všetky športy. Poukazuje to na rozvoj paralympizmu. Teším sa, že sa im podarilo zabezpečiť všetko podstatné pre ich prípravu, kvalifikáciu a nomináciu,“ uviedol predseda SPV Ján Riapoš.
Z tradičných kandidátov na medaily vypadla najmä paraalpská lyžiarka Henrieta Farkašová, historicky najúspešnejšia slovenská športovkyňa na ZPH so ziskom 14 cenných kovov. Potešujúcim faktom sú však viaceré nové tváre. „Je to mravenčia a dennodenná práca Slovenského paralympijského výboru a jeho vedenia na rôznych projektoch. Snažíme sa cieliť na rozvojové projekty pre zdravotne znevýhodnenú mládež, pracovať s ňou a motivovať ju k športu,“ zamyslel sa Riapoš. Dlho sa napokon muselo čakať na miestenku Alexa Lajtmana v parabiatlone. Varga priblížil tento proces a tiež svoj pohľad na generačnú obmenu: „Rozhodli nakoniec body, ktoré si vyjazdil začiatkom tohto roka na januárových podujatiach. Som rád, že sa tam dostal na základe výsledku. Za mňa je toto dobré znamenie. Dosiahnuť výsledkový status z Pekingu alebo Pjongčangu bude určite veľmi ťažké. Citeľná bude neúčasť Henriety Farkašovej alebo Jakuba Kraka. Nahradiť takýchto športovcov bude ťažké, ale ja verím mladej generácii. Niektorí z nich už pocítili, čo to znamená získať medailu na paralympiáde. Verím, že aspoň o dva cenné kovy zabojujeme.“
Naposledy prinieslo Slovensko zo ZPH 2022 zhodne po tri zlaté a bronzové medaily. „Teším sa, že máme dobre vyskladaný tím a generačnú obmenu, takže sme opatrní v medailových ambíciách. Dajme šancu mladým športovcom získavať skúsenosti na paralympijských hrách. Máme medailové ambície, či už je to Saša Rexová, Mirko Haraus alebo Marek Kubačka v paraalpskom lyžovaní. Verím, že aj curlingu sa podarí siahnuť na medaily. Prekvapiť môže tiež Adam Krupa v parasnoubordingu,“ myslí si Riapoš.
Tradičnými kandidátmi na pódiové umiestnenia sú paraalpskí lyžiari, ktorí tvoria najväčšiu časť slovenskej výpravy na ZPH 26 v individuálnych športoch. „Najväčšie očakávania máme asi u Saši Rexovej, patrí medzi adeptov na medailu. Ja osobne vkladám veľké nádeje do Mareka Kubačku, pre ktorého to bude asi posledná účasť na paralympiáde. Je to chalan, ktorému to z pohľadu športového šťastia v podstate nikdy nevyšlo. Verím, že tentoraz mu to vyjde a bude siahať na medailu. Vynechať sa nedá Miroslav Haraus s bohatými skúsenosťami. Do prípravy vložil všetko a tiež to budú s najväčšou pravdepodobnosťou jeho posledné hry,“ zamyslel sa Varga.
Tesne za medailou skončili v Pekingu curleri na vozíku, príslušnosť k širšej svetovej špičke potvrdili parahokejisti, ktorí si vybojovali účasť na ZPH 26 skrz kvalifikačný turnaj. „Pre Slovensko je hokej téma, ktorú netreba asi bližšie pomenovávať a je super mať ho na programe. Ich účasť je obrovským úspechom, pretože sa tam nedostali tímy s väčšími rozpočtami a viacerými športovcami. U nás aj napriek tomu, že máme možno dva bezbariérové štadióny, ktoré sa dajú využívať na tréning, sa im podarilo dostať na ZPH. Pevne verím, že ešte nepovedali posledné slovo, ako aj naši olympionici a prekvapia,“ dodal na záver vedúci slovenskej výpravy.
Prvé medailové rozhodnutia na ZPH 26 z pohľadu Slovenska sú na programe v sobotu 7. marca, záverečný deň súťaží je v nedeľu 15. marca.
