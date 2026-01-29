Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. január 2026Meniny má Gašpar
< sekcia Šport

Vedúci tím ligy Colorado neuspel v Ottawe 2:5

.
Snímka zo zápasu NHL. Foto: TASR/AP

Colorado má napriek nezdaru naďalej bezpečný náskok deväť bodov na čele Západnej konferencie pred druhou Minnesotou a odohralo o tri stretnutia menej.

Autor TASR
New York 29. januára (TASR) - Hokejisti Colorada Avalanche prehrali v noci na štvrtok v NHL na ľade Ottawy 2:5. Vedúci tím súťaže tak zaznamenal tretiu prehru v uplynulých štyroch stretnutiach.

Colorado má napriek nezdaru naďalej bezpečný náskok deväť bodov na čele Západnej konferencie pred druhou Minnesotou a odohralo o tri stretnutia menej. Ottawa je na východe na 13. priečke. Slováci sa v troch nočných stretnutiach na ľade nepredstavili.



NHL - výsledky:

New York Islanders - New York Rangers 5:2, Columbus - Philadelphia 5:3, Ottawa - Colorado 5:2
.

Neprehliadnite

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru

MADZIN: Splnený sen hrať proti takým značkám a na takých miestach

REBRÍČEK VŠ: Ktorá technická univerzita je na Slovensku najlepšia?

Prezident SR vymenoval v stredu 25 nových sudcov