Vedúci tím ligy Colorado neuspel v Ottawe 2:5
Colorado má napriek nezdaru naďalej bezpečný náskok deväť bodov na čele Západnej konferencie pred druhou Minnesotou a odohralo o tri stretnutia menej.
Autor TASR
New York 29. januára (TASR) - Hokejisti Colorada Avalanche prehrali v noci na štvrtok v NHL na ľade Ottawy 2:5. Vedúci tím súťaže tak zaznamenal tretiu prehru v uplynulých štyroch stretnutiach.
NHL - výsledky:
New York Islanders - New York Rangers 5:2, Columbus - Philadelphia 5:3, Ottawa - Colorado 5:2
