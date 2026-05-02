Vegas a Buffalo postúpili, Tampa vyrovnala sériu s Montrealom na 3:3
New York 2. mája (TASR) - Hokejisti Buffala Sabres zvíťazili v noci na sobotu v 1. kole play off zámorskej NHL na ľade Bostonu Bruins 4:1 a celú sériu vyhrali 4:2 na zápasy. O poslednom postupujúcom z východu rozhodne až siedmy duel, keďže Tampa Bay vyhrala v Montreale 1:0 po predĺžení a sériu vyrovnala na 1:1. Domáci útočník Juraj Slafkovský ani obranca hostí Erik Černák nebodovali.
O výhre Tampy rozhodol v 70. minúte Gage Goncalves, ktorý zblízka dorazil puk do siete po akcii s Dominicom Jamesom a Brandonom Hagelom. Slafkovský sa predstavil v druhom útoku Montrealu, na ľade strávil 22:31 minút a do štatistík si pripísal dve strely na bránku, tri bodyčeky a dve zablokované strely. Černák odohral 23:10 minút a mal taktiež dve strely na bránku, tri hity a jednu strel zablokoval. Rozhodujúci siedmy duel je na programe v noci na pondelok a víťaz sa v 2. kole play off stretne s Buffalom.
Sabres vyhral sériu play off prvýkrát od roku 2007. Ich góly strelili Alex Tuch, Mattias Samuelsson, Zach Benson a Josh Norris a brankár Alex Lyon mal 25 úspešných zákrokov. Jediný gól domácich Bruins zaznamenal český kanonier David Pastrňák.
Zo Západnej konferencie postúpili ako poslední Vegas Golden Knights, ktorí v noci na sobotu vyhrali na ľade Utahu vysoko 5:1 a sériu vyhrali 4:2 na zápasy. Hrdinom duelu bol Mitchell Marner, ktorý strelil dva góly a pridal asistenciu.
štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
šieste zápasy:
Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 0:1 pp
/stav série: 3:3/
Boston Bruins - Buffalo Sabres 1:4
/konečný stav série: 2:4, postúpilo Buffalo/
štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
šiesty zápas:
Utah Mammoth - Vegas Golden Knights 1:5
/konečný stav série: 2:4, postúpilo Vegas/
