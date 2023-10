Vegas a Colorado zostávajú bez prehry, Slováci nebodovali

NHL - výsledky:



Ottawa - Detroit 2:5,

Arizona - Anaheim 2:1,

Buffalo - New York Islanders 3:1,

Florida - Vancouver 3:5,

Montreal - Washington 3:2 pp,

Tampa Bay - Toronto 3:4 pp,

Chicago - Vegas 3:5,

Dallas - Philadelphia 5:4 pp,

Minnesota - Columbus 4:5 pp,

Nashville - San Jose 5:1,

St. Louis - Pittsburgh 4:2,

Colorado - Carolina 6:4,

Edmonton - Winnipeg 2:3 pp,

Seattle - New York Rangers 1:4,

Los Angeles - Boston 2:4



New York 22. októbra (TASR) - Hokejisti Vegas sa stali prvým obhajcom Stanley Cupu, ktorý vyhral šesť úvodných zápasov novej sezóny NHL. Golden Knights zvíťazili na ľade Chicaga 5:3. Z kvarteta Slovákov sa v bohatom 15-zápasovom programe nepresadil bodovo ani jeden.Skóre duelu v Chicagu otvoril už po 90 sekundách v presilovke prvý muž draftu 2023 Connor Bedard a skvele sa tak predviedol fanúšikom v prvom zápase Blackhawks na domácom ľade. Bol to druhý Bedardov gól v NHL. Nerozhodný stav 2:2 však v druhej tretine zlomil Nicolas Roy a o víťazný zásah sa postaral kapitán Mark Stone.prekonali rekord Ottawy Senators zo sezóne 1920-21 a Edmontonu Oilers 1985-86.Hráči Colorada si pripísali víťazstvo aj v piatom stretnutí novej sezóny zámorskej NHL, keď v noci na nedeľu zvíťazili doma nad Carolinou 6:4. V ich drese nebodoval slovenský útočník Tomáš Tatar. Montreal v zostave aj s Jurajom Slafkovským zdolal na vlastnom ľade Washington aj s Martinom Fehérvárym 3:2 po predĺžení. Erik Černák nechýbal v obrane Tampy Bay, no Lightning doma podľahli Torontu 3:4 po predĺžení.O triumfe Canadiens rozhodol v 47. sekunde predĺženia Cole Caufield. Montreal si pripísal druhé víťazstvo v štvrtom zápase sezóny. Washington je po tretej prehre na chvoste Východnej konferencie. O dvoch bodoch pre Toronto na ľade Tampy Bay rozhodol v čase 64:05 John Tavares, domáci pritom po druhej tretine viedli 3:1. O dva góly a asistenciu sa pre Maple Leafs postaral Matthew Knies.Winnipeg vyhral v Edmontone 3:2, keď v predĺžení rozhodol Mark Scheifele. Kapitán Oilers Connor McDavid zaznamenal v riadnom čase dve asistencie, ale pre nešpecifikované zranenie sa na ľade neobjavil v záverečnej päťminútovke a nehral ani v predĺžení. Hviezdny kanadský útočník zostal na striedačke, ale do hry nezasiahol.Hráči Ottawy zaznamenali druhú prehru v prebiehajúcej sezóne. V sobotnom zápase podľahli doma Detroitu 2:5. Hostí podržal fínsky brankár Ville Husso, ktorý zneškodnil 36 z 38 striel súpera. Red Wings potvrdili dobrú formu, víťaznú šnúru natiahli už na štyri stretnutia. Dva góly hostí strelil Joe Veleno, kapitán Dylan Larkin mal bilanciu 1+2.