Vegas angažoval Barbašova zo St. Louis

Las Vegas 26. februára (TASR) - Novou posilou Vegas Golden Knights sa stal ruský hokejista Ivan Barbašov. Klub ho získal päť dní pred uzávierkou výmien v NHL zo St. Louis, Blues za neho dostali nádejného útočníka Zacha Deana.



Barbašov, ktorý prvýkrát v profilige mení dres, prežíva slabšiu sezónu. V 59 zápasoch nazbieral 10 gólov a 19 asistencií. Dvadsaťsedemročnému útočníkovi sa v lete končí kontrakt a môže sa stať neobmedzeným voľným hráčom. Blues pokračujú vo výmenách hokejistov, ktorí sa stanú v lete voľnými hráčmi, už pred Barbašovom poslali kanoniera Vladimira Tarasenka do NY Rangers a kapitána Ryana O'Reillyho do Toronta.



Dvadsaťročného Deana draftovali Knights pred dvomi rokmi v 1. kole z 30. miesta. Štvrtú sezónu za sebou nastupuje v tíme QMJHL Gatineau Olympiques, na debut v NHL ešte čaká.



Podľa stanice TSN Golden Knights zostávajú aj po tomto trejde stále v hre o Tima Meiera zo San Jose. O švajčiarskeho krídelníka však majú pred play off záujem aj New Jersey Devils a Carolina Hurricanes.