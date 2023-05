Vegas je blízko k postupu do finále, nad Dallasom vedie 3:0 na zápasy

semifinále play off NHL



finále Západnej konferencie - 3. zápas /na 4 víťazstvá/:



Dallas Stars - Vegas Golden Knights 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)



Góly: 2. Marchessault (Eichel, Barbašov), 6. Barbašov (Roy), 8. Carrier (Blueger, Kolesar), 29. Pietrangelo (Barbašov, Roy). Brankári: Oettinger (8. Wedgewood) - Hill, strely na bránku: 34:16.



/stav série: 0:3/

Dallas 24. mája (TASR) - Hokejisti Vegas sú blízko k postupu do finále play off NHL. V treťom finálovom dueli Západnej konferencie zvíťazili nad Dallasom 4:0 a v sérii vedú už 3:0. Štvrtý zápas je na programe v noci na piatok o 2.00 SELČ opäť na ľade Dallasu.Hrdinom Golden Knights bol kanadský brankár Adin Hill, ktorý zlikvidoval všetkých 34 striel. Jeho spoluhráči boli efektívni, na štyri góly potrebovali iba 16 streleckých pokusov. Cestu za triumfom si vydláždili už v úvodnej tretine, v ktorej si vypracovali trojgólový náskok. V drese Vegas zaznamenal tri kanadské body za gól a dve asistencie ruský útočník Ivan Barbašov.," povedal podľa nhl.com Hill, ktorý dosiahol prvý shutout v kariére v play off NHL.Jonathan Marchessault otvoril skóre duelu už po 71 sekundách. Tridsaťdvaročnému Kanaďanovi sa darí, keď v uplynulých piatich zápasoch zaznamenal deväť bodov (5+4). Stal sa piatym hráčom v histórii NHL s viacerými gólmi v úvodných 90 sekundách počas semifinále play off.Spokojný s výkonom tímu bol aj tréner hostí Bruce Cassidy: "."Dallas začal v úvode zle, keď už po siedmich minútach prehrával 0:3. Navyše prišiel o kapitána Jamieho Benna, ktorý bol vylúčený po faule na Marka Stonea. "," uviedol tréner domácich Peter DeBoer.Len štyrikrát v celej histórii NHL sa podarilo tímu otočiť nepriaznivý stav série play off z 0:3 na 4:3. Hráči Stars dúfajú, že sa im to podarí tiež. "," zdôraznil útočník Joe Pavelski, ktorého doplnil Tyler Seguin: "."