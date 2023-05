Vegas má po triumfe v Edmontone v sérii navrch, dva góly Marchessaulta

NHL - 2. kolo play off



semifinále Západnej konferencie - 3. zápas



Edmonton - Vegas 1:5



/stav série: 1:2/

New York 9. mája (TASR) - Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili na ľade Edmontonu presvedčivo 5:1 a v 2. kole play off NHL sa ujali vedenia 2:1. Hosťom sa v treťom dueli semifinále Západnej konferencie podarilo eliminovať produktívnu dvojicu Leon Draisaitl - Connor McDavid, ktorá nezískala ani bod. Štvrtý zápas je na programe v noci na štvrtok opäť v Edmontone. Dva góly zaznamenal Jonathan Marchessault, Jack Eichel si pripísal tri body (1+2).Oilers mali duel nádejne rozbehnutý, keď od 3. minúty viedli zásluhou Warrena Foegeleho. Hostia následne potvrdili streleckú prevahu v prvej tretine dvoma gólmi Marchessaulta a po presnom zásahu Eichela na 1:4 v 33. minúte domáci vystriedali brankárov - Stuarta Skinnera nahradil Jack Campbell. K striedaniu brankárov došlo aj v tíme hostí, v 12. minúte zraneného Laurenta Brossoita nahradil Adin Hill. Draisaitl s McDavidom boli tradične najvyťaženejší hráči Oilers, no ku gólu neviedlo ani ich šesť striel (3+3) a v štatistikách mali iba po dva mínusové body.Vegas sa presvedčivým víťazstvom vrátili do vedenia v sérii, keď súperovi odplatili predošlú prehru rovnakým výsledkom. Eichel mal prsty v oboch zásahoch Marchessaulta v prvej tretine. Vo svojej prvej vyraďovačke v kariére nazbieral už 10 bodov (5+5) v 8 zápasoch. Z aktívnych hráčov sa na dvojciferný počet bodov v play off rýchlejšie dostali iba piati.Najproduktívnejší hráč doterajšieho priebehu vyraďovacích bojov Draisaitl bodoval predtým vo všetkých doterajších ôsmich zápasoch play off a celkovo v jedenástich za sebou. Ukončil aj päťzápasovú šnúru s minimálne jedným gólom.