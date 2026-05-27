Vegas postúpilo do bojov o Stanleyho pohár po štyroch zápasoch

Na snímke hráči Vegas Golden Knights sa tešia z postupu. Foto: TASR/AP

Autor TASR
,aktualizované 
New York 27. mája (TASR) - Hokejisti Vegas Golden Knights si suverénne zaistili postup do bojov o Stanleyho pohár. V nočnom stretnutí zámorskej NHL zvíťazili nad Coloradom Avalanche 2:1 a finálovú sériu Západnej konferencie ovládli 4:0 na zápasy.

Vegas poslal po necelých piatich minútach do vedenia Mark Stone a hoci domáci kontrolovali priebeh duelu, druhý zásah pridal až v 55. minúte Cole Smith. Dve minúty pred koncom stretnutia už len v drese Colorada skorigoval Gabriel Landeskog.

Golden Knights sa vo svojej deväťročnej histórii prebojovali do finále tretíkrát. Víťazi profiligy zo sezóny 2022/2023 v ňom narazia na úspešnejšieho z dvojice Montreal - Carolina, Canadiens so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským prehrávajú 1:2 na zápasy.



semifinále play off NHL

finále Západnej konferencie - štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:

Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 2:1

/konečný stav série: 4:0, postúpilo Vegas/



