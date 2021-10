Vegas predĺžilo zmluvu s Whitecloudom a podpísalo Huttona

New York 29. októbra (TASR) - Kanadský hokejový obranca Zach Whitecloud predĺžil zmluvu s Vegas Golden Knights do roku 2028 v hodnote 16,5 milióna dolárov. Za jednu sezónu zarobí priemerne 2,75 milióna.



Dvadsaťštyriročný bek pôsobí v klube od ročníka 2017/18. V základnej časti NHL odohral 72 zápasov, strelil dva góly a pridal 12 asistencií. V 39 stretnutiach play off pridal sedem bodov (3+4). V prebiehajúcej sezóne zaznamenal jednu asistenciu v štyroch stretnutiach, uplynulé tri zápasy nehral pre zranenie v hornej časti tela.



Vegas zároveň podpísal ročný kontrakt s obrancom Benom Huttonom v hodnote 750.000 dolárov. Dvadsaťosemročný Kanaďan hral v uplynulej sezóne za Toronto a Anaheim a v 38 dueloch nazbieral päť bodov (1+4). Predtým pôsobil v Los Angeles a Vancouveri. V NHL odohral celkovo 379 zápasov s bilanciou 16 gólov a 75 asistencií.