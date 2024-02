Vegas prekonal rekord Edmontonu, MacKinnon predĺžil bodovú šnúru

New York 28. februára (TASR) - Hokejisti Vegas Golden Knights sa stali najrýchlejším tímom v histórii NHL s 300 víťazstvami (514 zápasov). Prekonali rekord profiligy, ktorí držali hráči Edmontonu Oilers (542). Kanadský útočník Nathan MacKinnon bodoval vo všetkých 29 domácich zápasoch sezóny v drese Colorada. Míľnik dosiahol aj jeho spoluhráč Cale Makar, ktorý má na svojom konte 308 bodov, čo je najviac z obrancov v histórii Avalanche.



Obhajcovi Stanleyho pohára z Vegas sa podaril historický zápis na ľade Toronta, kde Golden Knights zvíťazili 6:2 a zastavili súperovi jeho sedemzápasovú víťaznú sériu. V drese hostí bodovalo až desať hráčov, Jonathan Marchessault zaznamenal dva góly a asistenciu, Shea Theodore mal bilanciu 0+3 a William Karlsson 1+1. "Zlatí rytieri" pôsobia v lige len siedmu sezónu, no iba v ročníku 2020/21 nepostúpili do play off. V minulej sezóne dokázali vyhrať celú súťaž, ale už vo svojom inauguračnom ročníku sa prebojovali až do finále play off.



Po stretnutí s Maple Leafs bol spokojný aj tréner Bruce Cassidy: "Presne takto chceme hrať počas 60 minút v každom dueli. Naposledy sme proti Torontu neodviedli dostatočne dobrú prácu (prehra 3:7). Myslím si, že sme sa na tento zápas naozaj sústredili, ukázali sme disciplínu a napriek tomu, že nám chýbajú niektorí hráči v našej zostave, vyrovnali sme sa im korčuliarsky." Slovenský útočník Jakub Demek si musí počkať na svoj debut v profilige za Vegas, keď figuroval v zápise ako zdravý náhradník.



MacKinnon pomohol gólom a asistenciou Coloradu v šlágri Západnej konferencie zvíťaziť nad Dallasom 5:1. Bodoval tak aj v 29. domácom stretnutí, čo je šiesta najdlhšia bodová séria v profilige. Blíži sa k vyrovnaniu zápisu Maria Lemieuxa, ktorý v sezóne 1995/96 za Pittsburgh Penguins bodoval až v 31 dueloch. Wayne Gretzky je držiteľom rekordu v najdlhšej domácej bodovej sérii na začiatku sezóny, keď sa mu to podarilo až v 40 dueloch za Los Angeles Kings (1988/89). "Je to pozoruhodné. Hovorili sme o tom. Myslím si, že je to dôslednosť, s akou hrá každý večer. Poviem to tak - dnes bol neuveriteľný," uviedol kormidelník Jared Bednar na adresu MacKinnona. Dvadsaťosemročný útočník Avalanche dosiahol počas tohto obdobia 61 bodov (23+38).



Makar si pripísal v zápase asistenciu, prekonal klubový rekord Tysona Barrieho a stal sa najproduktívnejší obrancom v histórii Avalanche/Quebec Nordiques. Barrie, ktorý pôsobí už v Nashville, získal 307 bodov (75+232), Makar má o bod viac za 78 gólov a 230 asistencií. "Videl som minule, že vyrovnal Tysona Barrieho, a tak som sa zamyslel nad jeho vekom (25 rokov) a nad tým, koľko hokeja má ešte pred sebou. Je to celkom dobrá organizácia. Dlhý čas tu hralo niekoľko celkom kvalitných obrancov, a tak byť už teraz na vrchole zoznamu je dosť pôsobivé. Má toho pred sebou ešte veľa, jeho najlepšie roky pravdepodobne ešte len prídu," povedal Bednar. Makar je na čele klubových štatistík obrancov aj v počte presných zásahov (78), víťazných gólov (19), viacbodových zápasov (82) a duelov s viacerými asistenciami (47).