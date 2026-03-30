Vegas prepustilo trénera Cassidyho, ktorého nahradil Tortorella
Las Vegas 30. marca (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Vegas Golden Knights v nedeľu prepustil trénera Brucea Cassidyho, ktorého na poste nahradil John Tortorella.
Nečakaná zmena prišla krátko pred koncom základnej časti po sérii troch prehier. Vegas po nich figuruje na treťom mieste Pacifickej divízie len štyri body pred Los Angeles, ktoré má zápas k dobru. Golden Knights vyhrali z posledných desiatich duelov len tri.
Cassidy priviedol Vegas k premiérovému Stanleyho poháru v roku 2023. Tortorella neviedol tím v NHL, odkedy ho vlani v marci prepustila Philadelphia Flyers. Šesťdesiatsedemročný kormidelník počas dlhej kariéry vyhral ligu v roku 2004 s Tampou Bay a so 770 výhrami v základnej časti je deviaty najúspešnejší tréner v histórii súťaže. Vo februári sa podieľal na olympijskom triumfe USA, kde pôsobil ako asistent trénera. „Veríme, že zmena je nutná, aby sme sa vrátili na úroveň, ktorá sa od nášho klubu očakáva. S Johnom Tortorellom sme priviedli víťaza Stanleyho pohára a zároveň jedného z najskúsenejších a najuznávanejších trénerov v NHL. Jeho vedenie bude pre náš tím veľkým prínosom v kľúčovom bode sezóny, v ktorom sa momentálne nachádzame,“ uviedol vo vyhlásení generálny manažér Golden Knights Kelly McCrimmon.
Cassidy je tretí tréner, ktorého počas prebiehajúcej sezóny prepustili. Columbus sa začiatkom januára rozlúčil s Deanom Evasonom, ktorého nahradil Rick Bowness. Los Angeles Kings 1. marca prepustili Jima Hillera a angažovali D.J. Smitha.
Cassidy pôsobil vo Vegas od roku 2022. Po tom, čo klub priviedol k prvému titulu, v nasledujúcej sezóne s ním vypadol v 1. kola play off po prehre v siedmich zápasoch s Dallasom Stars a vlani Golden Knights vypadli v 2. kole, keď ich v piatich dueloch vyradil Edmonton. Šesťdesiatročný Cassidy predtým trénoval Washington Capitals a Boston Bruins.
