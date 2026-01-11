< sekcia Šport
Vegas prišli o brankára Harta, ktorý sa zranil v dolnej časti tela
Dvadsaťsedemročný gólman sa zranil v noci na piatok pri výhre nad Columbusom 5:3.
Autor TASR
Las Vegas 11. januára (TASR) - Kanadský hokejový brankár Carter Hart sa zranil v dolnej časti tela a čaká ho pauza, ktorú budú vo Vegas Golden Knights posudzovať na týždňovej báze.
Dvadsaťsedemročný gólman sa zranil v noci na piatok pri výhre nad Columbusom 5:3. V nedeľnom zápase so St. Louis (4:2) ho nahradil Akira Schmid. Vegas zároveň povolalo Carla Lindboma z farmy v Hendersone v AHL.
Golden Knights tak chýbajú obaja hlavní brankári, keďže okrem Harta je zranený aj Adin Hill.
Dvadsaťsedemročný gólman sa zranil v noci na piatok pri výhre nad Columbusom 5:3. V nedeľnom zápase so St. Louis (4:2) ho nahradil Akira Schmid. Vegas zároveň povolalo Carla Lindboma z farmy v Hendersone v AHL.
Golden Knights tak chýbajú obaja hlavní brankári, keďže okrem Harta je zranený aj Adin Hill.