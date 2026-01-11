Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 11. január 2026Meniny má Malvína
< sekcia Šport

Vegas prišli o brankára Harta, ktorý sa zranil v dolnej časti tela

.
Na snímke kanadský hokejový brankár Carter Hart. Foto: TASR/AP

Dvadsaťsedemročný gólman sa zranil v noci na piatok pri výhre nad Columbusom 5:3.

Autor TASR
Las Vegas 11. januára (TASR) - Kanadský hokejový brankár Carter Hart sa zranil v dolnej časti tela a čaká ho pauza, ktorú budú vo Vegas Golden Knights posudzovať na týždňovej báze.

Dvadsaťsedemročný gólman sa zranil v noci na piatok pri výhre nad Columbusom 5:3. V nedeľnom zápase so St. Louis (4:2) ho nahradil Akira Schmid. Vegas zároveň povolalo Carla Lindboma z farmy v Hendersone v AHL.

Golden Knights tak chýbajú obaja hlavní brankári, keďže okrem Harta je zranený aj Adin Hill.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Prezident Pellegrini udelil štátne vyznamenania 22 osobnostiam

HRABKO: Starý svetový poriadok umiera, časom vznikne nová architektúra

VIDEO: Prezident vyzval na pomyselné uzavretie celospoločenskej zmluvy

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima nám ešte ukáže, čo dokáže