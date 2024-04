Vegas sú v play off, Pospíšil prispel asistenciami k triumfu Flames

NHL - výsledky:



St. Louis - Carolina 2:5,

Chicago - Nashville 1:5,

Edmonton - Arizona 2:3 po predĺžení,

Anaheim - Calgary 3:6 /POSPÍŠIL 0+2 za hostí/,

Vegas - Minnesota 7:2

New York 13. apríla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil prispel dvoma asistenciami k víťazstvu Calgary na ľade Anaheimu 6:3 v nočnom zápase NHL. Hokejisti Vegas Golden Knights spečatili postup do play off triumfom nad Minnesotou 7:2 a na poslednej ôsmej postupovej priečke v Západnej konferencii už majú pred St. Louis nedostihnuteľný náskok.Pre Golden Knigts to bolo prvé víťazstvo po troch prehrách. Štyrmi bodmi za asistencie sa na ňom podieľal útočník Chandler Stephenson. Hráči St. Louis bojovali v domácom zápase proti Caroline o udržanie si šance na play off. Dôležitý duel však nezvládli, podľahli 2:5 a dva zápasy pred koncom majú na posledné ôsme postupové miesto v Západnej konferencii už nedostihnuteľnú stratu. Hurricanes si triumfom 5:2 udržali šancu na celkový triumf v základnej časti. Na ľade Blues dosiahli štvrté víťazstvo za sebou, na konte ich majú 43 v riadnom hracom čase, čo je najviac zo všetkých tímov.Pospíšil sa do kanadského bodovania zapísal prvýkrát po štyroch zápasoch. Nastúpil na ľavom krídle prvej formácie s Nazemom Kadrim (1+2) a Andrejom Kuzmenkom (3+0), ktorému asistenciou pomohol dokonať hetrik. Slovenský útočník sa po individuálnej akcii v 58. minúte dostal k zakončeniu, ktoré brankár John Gibson ešte zneškodnil, no Kuzmenko uspel dorážkou. Pospíšil si prvú asistenciu v zápase pripísal v 12. minúte, keď v strednom pásme posunul puk Kadrimu, ktorý po prieniku obstrelil obrancu i brankára a upravil na priebežných 2:0. Flames neskôr viedli 4:0, no Anaheimu sa vydaril úvod tretej tretiny, v ktorej do 47. minúty strelil tri góly. Pospíšil strávil na ľade celkovo 13:18 min, prezentoval sa aj dvoma plusovými bodmi a dvoma strelami. Vo svojej premiérovej sezóne NHL má na konte 22 bodov za 8 gólov a 14 asistencií.V zápase Chicago - Nashville sa tromi gólmi zaskvel útočník hostí Filip Forsberg, ktorý 44. gólom v sezóne vytvoril nové klubové maximum. "" potvrdili, že patria k najlepším tímom na klziskách súperov a domáce Chicago zdolali 5:1. Tromi gólmi sa na ich triumfe podieľa útočník Filip Forsberg, ktorý skóroval v každej tretine. Blackhawks prehrali tretí zápas po sebe.Kapitán Edmontonu Connor McDavid vynechal druhý zápas za sebou pre zranenie v dolnej časti tela. Oilers doma nepotvrdili pozíciu favorita a Arizone podľahli 2:3 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 62. minúte útočník Matias Maccelli. Pre Coyotes to bolo štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov.