Vegas vyhralo aj tretí zápas nad Coloradom a je krok od postupu
Domáci pritom prehrávali po prvej tretine 0:3, no v ďalšom priebehu skórovali už iba oni.
Las Vegas 25. mája (TASR) - Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili aj v treťom zápase finále Západnej konferencie play off NHL nad Coloradom Avalanche 5:3 a sú už len krok od postupu do boja o Stanleyho pohár. Domáci pritom prehrávali po prvej tretine 0:3, no v ďalšom priebehu skórovali už iba oni.
Finálová séria sa po úvodných dvoch stretnutiach v Denveri presunula do Las Vegas, kde „zlatí rytieri“ nadviazali na úspešné ťaženie na ľade súperov. Prvý domáci duel však odštartovali zle a po góloch Gabriela Landeskoga a Nazema Kadriho prehrávali už v 8. minúte 0:2. V 14. minúte pridal Jack Drury tretí gól a zdalo sa, že Colorado si ide po prvý triumf v sérii. Úvodnú tretinu vyhralo na strely vysoko 16:7.
Aj v druhej mali hostia streleckú prevahu, no efektívni boli domáci. Po 19 sekundách znížil v presilovke Mark Stone, v 25. minúte sa pridal William Karlsson a v 33. vyrovnal na 3:3 Keegan Kolesar. „Rytieri“ momentum využili a v tretej časti dokonali obrat. Víťazný gól strelil v 49. minúte Tomáš Hertl a v závere spečatil triumf do prázdnej bránky Brett Howden. Vegas tak môžu uzavrieť sériu v najkratšom možnom čase už v noci na stredu opäť na vlastnom ľade.
Do kádra domácich sa po zranení v dolnej časti tela a päťzápasovej absencii vrátil kapitán Mark Stone, ktorý zaznamenal gól a asistenciu. Rovnakú bilanciu mali aj jeho spoluhráči Karlsson a Hertl. Mitch Marner zaznamenal dve asistencie a naďalej kraľuje produktivite celého play off (21 b).
V zostave Avalanche sa po dvoch zápasoch objavil elitný obranca Cale Makar, ktorý po menšom zranení odohral 26:34 minút a trikrát vystrelil na bránku.
semifinále play off NHL
finále Západnej konferencie - 3. zápas /na 4 víťazstvá/:
Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 5:3 (0:3, 3:0, 2:0)
Góly: 21. Stone (Marner, Hertl), 25. Karlsson (Marner), 33. Kolesar (Coghlan, Korczak), 49. Hertl (Stone, Korczak), 60. Howden (Karlsson, Theodore) - 4. Landeskog (Toews, MacKinnon), 8. Kadri (Nečas, Manson), 14. Drury (Kelly, Toews). Brankári: hart - Wedgewood, strely na bránku: 23:35.
/stav série: 3:0/
