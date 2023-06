Vegas vymenilo Smitha do Pittsburghu za výber v 3. kole draftu 2024

Pittsburgh 29. júna (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Vegas Golden Knights vymenil útočníka Reillyho Smitha do Pittsburghu Penguins za výber v 3. kole budúcoročného draftu.



Úradujúci šampióni z Vegas tak opäť získali svoj výber, ktorý poslali do Pittsburghu za lotyšského centra Teddyho Bluegera tesne pred uzávierkou prestupov v uplynulom ročníku.



Smith prišiel do Vegas pred jeho premiérovou sezónou v profilige 2017/18 a bol jeden zo šiestich pôvodných hráčov klubu, ktorí sa začiatkom mesiaca tešili zo zisku Stanleyho pohára. Tridsaťdvaročný krídelník má ešte dva roky platnú zmluvu v hodnote päť miliónov dolárov za sezónu.



V NHL pôsobil aj v Dallase, ktorý ho draftoval v roku 2009 zo 69. miesta, na Floride a v Bostone. V základnej časti odohral dokopy 764 duelov a získal 473 bodov (200+273), v 106 zápasoch play off strelil 26 gólov a pridal 53 asistencií.