Vegas vyšli prvýkrát bodovo naprázdno, v Anaheime prehrali 2:4

výsledky:



Chicago - New Jersey 2:4, Anaheim - Vegas 4:2

Bratislava 6. novembra (TASR) - Hokejisti Vegas vyšli prvýkrát v tejto sezóne NHL bodovo naprázdno. Obhajcovia Stanleyho pohára prehrali v noci na pondelok na ľade Anaheimu 2:4. Ducks natiahli víťaznú sériu na šesť zápasov. Chicago podľahlo New Jersey 2:4Hráči Vegas viedlo po dvoch tretinách 2:0, no Anaheimu sa v treťom dejstve podaril dokonalý obrat. Sam Carrick vsietil dva góly, Frank Vatrano a Cam Fowler si pripísali na konto dve asistencie. V drese Vegas zaznamenal gól a asistenciu Jack Eichel. New Jersey uspelo v Chicagu napriek absencii zraneného Jacka Hughesa, prvýkrát v sezóne sa strelecky presadili Dawson Mercer a Max Willman.