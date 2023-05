Vegas zdolalo Edmonton 5:2 a postúpilo do finále konferencie

2. kolo play off NHL - semifinále Západnej konferencie - 6. zápas:



Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights 2:5



/konečný stav série: 2:4, postúpilo Vegas/

New York 15. mája (TASR) - Hokejisti Vegas Golden Knights sa prebojovali do finále Západnej konferencie zámorskej NHL. V šiestom stretnutí 2. kola play off vyhrali na ľade Edmontonu Oilers 5:2 a celú sériu 4:2 na zápasy. V konferenčnom finále narazia na lepšieho z dvojice Dallas - Seattle (3:3 na zápasy).Hostia rozhodli o triumfe v druhej tretine, ktorú vyhrali 3:0 a otočili v nej z 1:2 na 4:2. Všetky tri góly v prostrednej časti zaznamenal Jonathan Marchessault, ktorého vyhlásili za muža zápasu. Výborný výkon predviedol aj brankár Adin Hill, keď kryl 38 zo 40 striel Oilers. Na domácu bránku ich smerovalo iba 22. Edmonton sa v tretej tretine ešte snažil znížiť, no Hilla už neprekonal a v závere inkasoval do prázdnej bránky z hokejky Williama Karlssona.Úvodné tri góly padli v úvodných troch minútach. Už po 24 sekundách otvoril skóre hosťujúci Reilly Smith, no o ďalších 31 vyrovnal Connor McDavid a v čase 2:43 otočil skóre Warren Foegele. Domáci kapitán ukončil play off s 20 bodmi ako priebežný líder produktivity, Leon Draisaitl bol druhý s 18 bodmi a najlepší strelec s 13 gólmi. Podľa agentúry dpa by teoreticky mohol posilniť Nemecko na prebiehajúcich majstrovstvách sveta.