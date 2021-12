Vegas zdolalo Islanders 4:3 pp a sn, hrdinom bol obranca Theodore

výsledky:



NY Islanders - Vegas 3:4 pp a sn

Winnipeg - St. Louis 4:2



New York 19. decembra (TASR) - Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL na ľade New Yorku Islanders 4:3 po predĺžení a nájazdoch a natiahli víťaznú sériu na päť duelov.Hrdinom "rytierov" bol obranca Shea Theodore, ktorý strelil dva góly vrátane vyrovnávajúceho 48 sekúnd pred koncom tretej tretiny a premenil aj rozhodujúci nájazd. Slovenský bek domácich Zdeno Chára odohral 18:06 minút a do štatistík si pripísal tri strely, dve trestné minúty a jeden plusový bod.V druhom stretnutí vyhrali Winnipeg Jets doma nad St. Louis Blues 4:2. Paul Šťastný strelil dva góly a pridal asistenciu, Nikolaj Ehlers mal bilanciu 1+3. Winnipeg tak ukončil trojzápasovú sériu prehier.