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Vegas zvíťazilo v prvom finále Stanleyho pohára na ľade Caroliny 5:4
Carolina sa ujala vedenia už v 25. sekunde, keď sa presadil Nikolaj Ehlers.
Autor TASR,aktualizované
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New York 3. júna (TASR) - Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v prvom finále o Stanleyho pohár v zámorskej NHL na ľade Caroliny Hurricanes 5:4 a v sérii sa ujali vedenia 1:0. O triumfe hostí rozhodol v 57. minúte český útočník Tomáš Hertl. Shea Theodore si pripísal na konto gól a dve asistencie, ďalší obranca Brayden McNabb zaznamenal v drese Vegas tri gólové prihrávky. Druhý finálový zápas je na programe v noci na piatok opäť v Raleigh.
Carolina sa ujala vedenia už v 25. sekunde, keď sa presadil Nikolaj Ehlers. V 13. minúte zvýšil dánsky útočník na 2:0, no hráčom Vegas sa do konca prvej tretiny podarilo znížiť zásluhou Theodoreho. „Zlatým rytierom" ideálne vyšiel úvod druhého dejstva a po presných zásahoch Ivana Barbašova a Williama Carlssona otočili na 3:2. V 33. minúte vyrovnal na 3:3 kapitán Caroliny Jordan Staal. V úvode tretieho dejstva sa Vegas po góle Bretta Howdena opäť ujalo vedenia. Shayne Gosttsbehere v 52. minúte vyrovnal na 4:4, no hostia z Nevady napokon v závere riadneho hracieho času strhli víťazstvo na svoju stranu, keď v 57. minúte po zadovke Coltona Sissonsa skóroval Hertl.
Vegas dosiahlo siedmy triumf za sebou v tohtosezónnej vyraďovačke. „Už pred štartom play off som povedal, že kľúčom k úspechu bude nájsť cestu k víťazstvu. Dnes sme ju našli, hoci sme na ľade Caroliny prehrávali 0:2. Momentum sa v takýchto dueloch môže rýchlo zvrtnúť. Aj do druhého zápasu pôjdeme s cieľom uspieť, chceme sa naďalej viesť na víťaznej vlne." uviedol pre zámorské médiá tréner Vegas John Tortorella.
Carolina sa ujala vedenia už v 25. sekunde, keď sa presadil Nikolaj Ehlers. V 13. minúte zvýšil dánsky útočník na 2:0, no hráčom Vegas sa do konca prvej tretiny podarilo znížiť zásluhou Theodoreho. „Zlatým rytierom" ideálne vyšiel úvod druhého dejstva a po presných zásahoch Ivana Barbašova a Williama Carlssona otočili na 3:2. V 33. minúte vyrovnal na 3:3 kapitán Caroliny Jordan Staal. V úvode tretieho dejstva sa Vegas po góle Bretta Howdena opäť ujalo vedenia. Shayne Gosttsbehere v 52. minúte vyrovnal na 4:4, no hostia z Nevady napokon v závere riadneho hracieho času strhli víťazstvo na svoju stranu, keď v 57. minúte po zadovke Coltona Sissonsa skóroval Hertl.
Vegas dosiahlo siedmy triumf za sebou v tohtosezónnej vyraďovačke. „Už pred štartom play off som povedal, že kľúčom k úspechu bude nájsť cestu k víťazstvu. Dnes sme ju našli, hoci sme na ľade Caroliny prehrávali 0:2. Momentum sa v takýchto dueloch môže rýchlo zvrtnúť. Aj do druhého zápasu pôjdeme s cieľom uspieť, chceme sa naďalej viesť na víťaznej vlne." uviedol pre zámorské médiá tréner Vegas John Tortorella.
finále Stanleyho pohára
prvý zápas /na 4 víťazstvá/:
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)
Góly: 1. Ehlers (Chatfield), 13. Ehlers (Chatfield), 33. Staal (K. Miller, Martinook), 52. Gostisbehere – 14. Theodore (McNabb, C. Smith), 21. Barbašov (Eichel), 25. W. Karlsson (Marner, Howden), 42. Howden (Theodore, McNabb), 57. Hertl (Sissons, Theodore). Brankári: Andersen - Hart, strely na bránku: 27:23, vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0
/stav série: 0:1/
prvý zápas /na 4 víťazstvá/:
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)
Góly: 1. Ehlers (Chatfield), 13. Ehlers (Chatfield), 33. Staal (K. Miller, Martinook), 52. Gostisbehere – 14. Theodore (McNabb, C. Smith), 21. Barbašov (Eichel), 25. W. Karlsson (Marner, Howden), 42. Howden (Theodore, McNabb), 57. Hertl (Sissons, Theodore). Brankári: Andersen - Hart, strely na bránku: 27:23, vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0
/stav série: 0:1/